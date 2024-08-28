攜程次季經調整純利升45% 勝預期 集團：內地暑假需求仍強勁 外遊帶動增長

明報記者 蕭嘉聰

受惠於節日及假日更強勁的旅遊需求，集團次季住宿預訂營業收入按年升19.9%至51.36億元；雖然交通票務預定量強勁增長，但機票價格波動，交通票務營業收入為48.71億元，按年升1.2%。攜程昨開市前公布季績，績後股價強升，最高見374.8元，收市報366.4元，升9.1%。

上半年入境遊預訂量按年增近兩倍

集團指出，受惠於出境遊和本地遊的快速增長，期內中文站點的酒店預訂按年增長約20%；出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年水平。此外，國際線上旅遊代理（OTA）平台Trip.com總收入亦按年增長約70%，當中來自亞太區收入增長達76%；全球旅客對中國興趣更濃厚，今年上半年入境遊預訂量按年大增近兩倍，入境旅遊佔Trip.com收入25%，較2019年增長一成。

攜程主席梁建章表示，旅遊需求尤其是跨境旅遊需求的強勁增長下，集團期內實現持續增長，反映攜程在動態市場中的適應能力，未來將運用人工智能進行旅遊業的創新，提升用戶體驗。

攜程首席執行官孫潔表示，平台用戶商品交易總額（GMV）及購買力與去年一致，加上更多用戶取得海外旅遊簽證，出境遊價格上升抵消部分平均房價（ADR）壓力。

CFO：出境機票預訂超2019年前水平

集團首席財務官王肖璠指出，內地業務暑假至今保持強勁勢頭，主要由出境遊帶動增長，出境機票及酒店預訂已回復至2019年前110%及120%水平，內地酒店預訂量亦錄得雙位數按年增長。她預期，下半年的旅遊活動將與正常季節模式一致，料至第四季ADR的壓力將有所緩和。長線來看，隨着旅遊供應擴大和多元化，將繼續推動進旅遊業務整體增長。