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商湯上半年收入增兩成 虧損收窄

【明報專訊】港產AI股商湯（0020）公布，今年上半年收入按年升21.4%至17.39億元（人民幣，下同），淨虧損按年收窄至24.57億元，經調整淨虧損為23.26億元，較去年同期虧損23.93億元收窄。

生成式AI收入增逾2.5倍

集團期內生成式AI收入為10.51億元，按年增長255.7%，佔總收入比重提升至60.4%，主要源於市場對生成式AI模型訓練、微調及推理的需求爆發性增長，逾3000家龍頭公司均使用旗下大模型及AIDC服務；「絕影」智能汽車業務的產品量產和V2X相關服務的收入增加，帶動業務收入按年升100.4%至1.68億元。此外，集團由智慧城市轉向重點發展生成式AI業務，傳統AI收入按年跌50.6%至5.2億元。

商湯表示，期內積極改善運營支出以減少虧損，銷售費用及行政費用按年分別減少21.1%及7.7%，不過研發費用繼續增加，按年升6.1%至18.92億元。截至今年6月底止，集團現金及現金等價物合共76.265億元；定期存款約11.93億元。

集團指出，互聯網行業以外，智能硬件、新能源汽車、機械人、醫療、金融等行業亦積極採用生成式AI技術，形成多個巨大的垂直市場。商湯主席兼首席執行官徐立指出，集團正處於下一波增長的有利位置，業績反映轉型至生成式AI的戰略目標已階段性達成，未來將繼續革新技術，引領行業邁向通用人工智能（AGI）時代。