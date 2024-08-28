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澳博虧損大幅收窄 博彩淨收益增48%

【明報專訊】澳門博彩（0880）公布截至6月底止中期業績，股東應佔虧損按年大減87.18%至1.62億元；經調整除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則按年大增2.76倍至17.34億元；繼續不派中期息。旗艦項目路氹上葡京轉虧為盈，錄得1.92億元EBITDA，連賺兩個季度。澳博在澳門博彩市場的佔有率則按年升0.7個百分點至12.5%。

中場毛收益增長五成

按業務劃分，期內博彩業務淨收益按年增48.3%至128.97億元。中場相關毛收益按年增49.7%至114.89億元；貴賓博彩及角子機博彩分別錄毛收益11.78億元及11.24億元，按年增65.4%及43.2%。

以項目劃分，除了上葡京錄得EBITDA外，新葡京的EBITDA亦達10.1億元，按年大增1.14倍。包括回力海立方、葡京等自行推廣場的EBITDA亦按年增長10%至6.49億元。餘下9間衛星場則錄得LBITDA虧損2900萬元，按年大減86.06%。

澳博向母公司澳門旅遊娛樂（澳娛）收購的新馬路金碧文娛中心將打造成全新餐飲及社交熱點金碧坊，預計今年底開業。期內該集團因為償還銀行貸款，致手持現金按年減少31.6%至24.24億元。資產負債比率則按年增加0.2個百分點至52.4%。主席何超鳳表示，邁入下半年，他們將加大力度拓展餐飲組合，亦將舉辦多項體育品牌賽事。