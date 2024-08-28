任永力：美進入減息周期 或推升人幣一成

中企或拋售1萬億美元資產匯回內地

任永力表示，自疫情以來，中國企業將大量資金投放於利率高於人民幣的投資工具，它們在海外累積的資金，可能超過2萬億美元。他說，當美聯儲下調利率，美元資產的吸引力將會減弱。隨着中美利差收窄，保守估計將有約1萬億美元資金回流中國。

他預期如果美國物價繼續回落，美聯儲的減息幅度將較市場預期激進。加上美元被高估、美國的雙赤字（經常帳赤字和財政赤字）及經濟軟着陸前景，都會導致美元下滑。他說，匯率是目前市場尚未充分反映的「最大風險」，而人民幣可能會扮演重要角色。他形容大量資金流入內地的影響可能猶如「雪崩」，人民幣將會升值，而5%至10%的升幅，對中國來說是適度且可以接受的。

任永力上周受訪時稱，若中國人民銀行不願介入吸收美元流動性，人民幣的升勢可能更大。不過他認為人民幣升值不大可能在美聯儲首次減息後立即發生，當美元在軟着陸的情景下加速貶值，這種情况才可能出現。「美元微笑理論」是指美元在景氣或不景氣時都會升值，但在經濟不溫不火時，美元表現較弱。

中銀證券全球首席經濟學家管濤此前接受彭博社訪問時亦表示，受國際市場波動等影響，人民幣存在因出口商結匯及套息交易平倉而迅速大幅升值的可能性。不過部分分析認為，中國企業累積在海外的資金，可能不如任永力預期的多。麥格理估計，中國出口商及跨國企業自2022年以來積累的美元資產超過5000億美元，澳新銀行則估計金額為4300億美元。市場等待AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）周三收市後公布業績，為AI投資熱推動的牛市是否已經過高提供線索。科技相關股票昨早段下滑，標普500指數及納指早段連續第二天下滑。

（綜合報道）

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