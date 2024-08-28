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姜靜：歐元見短期回調風險

【明報專訊】歐元兌美元上周攀升至1.12關口上方，為去年7月以來的高位。歐元走高很大程度上歸因於市場確信美聯儲將於9月減息，美元持續走軟，加上歐債與美債收益率差距進一步縮窄（從4月的-200個基點跌至-153個基點）。此外，過去幾周歐洲央行官員沒有發表更鴿派的言論；另一方面，歐元區穩健經常帳數據亦提振歐元，6月經常帳盈餘達510億歐元，創歷史新高。

隨着Jackson Hole央行年會塵埃落定，全球央行步入減息周期，不排除市場將重新關注歐元的基本面。另外，鑑於美國大選臨近及地緣政治局勢持續緊張，市場可能將調整看漲歐元倉位。目前該貨幣的向上動力已有衰竭迹象，技術指標顯示可能會出現回調，相對強弱指數從接近超買狀况轉向走低，匯價走勢出現類似上升楔形，或代表漲勢接近尾聲。

經濟基本面方面，歐元區最近的採購經理人指數（PMI）數據令市場對增長前景保持擔憂，其他數據亦顯示該地區工業生產、商品出口和消費者信心繼續放緩。數據疲軟能否完全歸因於夏季假期，還是代表經濟已全面放緩，有待觀察，但相信已經出現需要警惕的信號。

歐央行方面，早前有官員曾稱服務價格通脹居高不下，反映對抗通脹的最後一公里鬥爭仍很艱難。最新數據顯示，歐元區第二季協議工資增幅從第一季創紀錄的4.74%放緩至3.55%，雖然對實現2%通脹目標來說仍過高，但滯漲的風險已回落，料不會阻礙歐央行繼續減息。筆者所在的研究團隊預計今年將再減息50個基點，市場目前對年底前的減息押注在65基點左右，即與美聯儲全年減息步伐大致一致。中長期來說，筆者的研究團隊對歐元維持中性展望，估計歐美國債利差的收窄有助支持歐元。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]