AI打造個人品牌也靠USP

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不只是AI內容生產

AI 除了在內容創作上助一臂之力，加快製作速度，也能在發掘個人及團隊的 USP（Unique Selling Proposition, 獨特銷售賣點）上發揮重要作用。這一點在保險業應用中不僅僅適用於品牌，每個企業的領袖、負責人、管理團隊都應擁有自己的 USP。更進一步來說，即使是企業的一名員工，甚至是學生，也應該及早為自己的個人品牌下工夫。事實上，除了一直為企業高管在個人品牌上做顧問服務，我最近就為一間大學的學生設計了一個個人品牌課程。在現今社會，個人品牌的建立愈來愈重要。

從了解受眾到調整策略

發掘USP不僅僅是從自身角度出發，了解目標受眾如何看待自己，以及如何觸動目標受眾，是USP初步研究後需要校正的重要一步。以往這一步通常依靠有經驗的專家處理，而現在從資料蒐集到分析，AI 在這個過程中能提供極大幫助。當然，個人和專家的參與能讓選擇更精準，策略和結果也更有效。

你的真誠參與才是關鍵

完成這兩步後，就是大家熟悉的Gen AI發揮作用的時候了。當然，講好個人品牌故事（Storytelling）也需要個人參與，這樣才能更真誠（Authentic）。隨着網紅經濟的崛起和個人內容創作的普及，品牌已不再是公司和產品的專利，大眾更注重個人品牌對企業、業務和職業生涯的重要性。

這期是報紙專欄短期內的最後一期，我們將在紙媒上與大家暫別。不過，專欄將繼續在線上與大家交流，分享最新的數碼及社交媒體資訊和觀點，期待網上再見！

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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