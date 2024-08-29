moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

AI打造個人品牌也靠USP

【Presented by：WAW Creation】保險業對於個人品牌的建立尤為重要，最近便為 AIA 友邦保險的一群精英領袖在越南舉行了一場關於 AI 個人品牌建立的培訓。在短短的時間內，參與者已經利用手機製作了 10 天的個人化內容。不過，大家都明白這只是拋磚引玉。要真正建立個人品牌並達到商業目的，內容製作只是其中的一部分。在培訓結束後，參與者紛紛提問：下一步該怎麼做才能讓內容更好地為自己發聲？

Presented by：WAW Creation

不只是AI內容生產

AI 除了在內容創作上助一臂之力，加快製作速度，也能在發掘個人及團隊的 USP（Unique Selling Proposition, 獨特銷售賣點）上發揮重要作用。這一點在保險業應用中不僅僅適用於品牌，每個企業的領袖、負責人、管理團隊都應擁有自己的 USP。更進一步來說，即使是企業的一名員工，甚至是學生，也應該及早為自己的個人品牌下工夫。事實上，除了一直為企業高管在個人品牌上做顧問服務，我最近就為一間大學的學生設計了一個個人品牌課程。在現今社會，個人品牌的建立愈來愈重要。

從了解受眾到調整策略

發掘USP不僅僅是從自身角度出發，了解目標受眾如何看待自己，以及如何觸動目標受眾，是USP初步研究後需要校正的重要一步。以往這一步通常依靠有經驗的專家處理，而現在從資料蒐集到分析，AI 在這個過程中能提供極大幫助。當然，個人和專家的參與能讓選擇更精準，策略和結果也更有效。

你的真誠參與才是關鍵

完成這兩步後，就是大家熟悉的Gen AI發揮作用的時候了。當然，講好個人品牌故事（Storytelling）也需要個人參與，這樣才能更真誠（Authentic）。隨着網紅經濟的崛起和個人內容創作的普及，品牌已不再是公司和產品的專利，大眾更注重個人品牌對企業、業務和職業生涯的重要性。

這期是報紙專欄短期內的最後一期，我們將在紙媒上與大家暫別。不過，專欄將繼續在線上與大家交流，分享最新的數碼及社交媒體資訊和觀點，期待網上再見！

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com