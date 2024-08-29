數字身分認證 智慧城市入場券

根據聯合國人居署的旗艦計劃 《以人為本的智慧城市》（UN-Habitat’s flagship programme - People-centered Smart Cities） 在2022年6月發表的《建立與保障數位公共基礎設施指南》中表示：促進數位公共基礎設施的三大主要協議類型包括：數字身分認證 （Digital Identity）、數字支付 （Digital Payments) 和數據交換 (Data Exchange) ，總稱為「公民科技要素」。

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雖然香港憑首推植入晶片的身分證、首推八達通電子錢包，以及架設以光纖為基礎，連貫東西方的高速互聯網而一度領先全球，但在過去二十多年，上述三個領域的持續發展可謂乏善可陳。愚公在過去的文章已經多次提及香港目前的數字支付和數據交換的狀况，並表達了對兩者被包括政策、利益持份者及難以一時改變的習慣等多方面包袱拖後腿的憂慮。今日想談談數字身分認證在港的發展，以及其帶來的種種機遇。

數字身分認證的關鍵角色

數字身分認證是指透過電子方式識別和驗證個人身分的系統或技術。透過這項認證，個人能夠在線上證明其身分，參與各種活動，如登錄網站、辦理電子支付、簽署文件等而毋須實體出示身分證明文件。這些數字身分通常受到安全機制的保護，確保個人資料的隱私和安全。在網路世界中，數字身分認證扮演重要角色，提高安全性、便捷性，推動數字經濟的發展。

在智慧城市中，數字身分認證扮演着關鍵角色。透過數字身分認證系統，居民和旅客能夠方便快捷地證明其身分，參與城市內的各種活動和服務，包括在智慧交通系統中使用可控匿名身分購買和使用車船票，在智慧健康系統中管理醫療資訊，參與智慧能源管理，以及辦理電子支付等。數字身分認證提高了城市運作效率，增加了居民的生活便利性，同時確保了個人數據的安全性和隱私保護。透過數字身分認證，智慧城市建設實現了更智慧、便捷和安全的生活方式。

身分證數字化的挑戰與限制

香港雖然已經實施了植入芯片和支援NFC數據交換的身分證，然而遺憾的是，由於歷史原因，香港身分證的發行、管理和維護是由入境處根據香港人事登記條例設計並向公眾提供服務的。多年來，除了入境服務，對於以電子媒介讀取身分證芯片內容，目前僅有康文署旗下的香港公共圖書館提供了類似電子借書證的應用場景。

對於居民前往銀行、證券行、保險公司等開立帳戶，或是到醫院就診、取病歷，或是到學校參加考試、取學歷等一般情况，目前只能使用傳統方式，即現場提供身分證並透過人工執行身分認證程序。而在線上認證時，需要下載並安裝不同服務供應商提供的應用程式，通過手機鏡頭多角度掃描身分證和面容後才能開立帳戶，但這些戶口通常僅提供有限的服務。這種方式不僅不方便，還增加了不法分子的犯罪風險。

數字辦提供多項新服務

最近成立的數字政策辦公室（數字辦）成功突破了入境處身分證系統對政府、商業和市民開放的障礙。據可靠消息透露，數字辦即將通過新版的「智方便」APP 提供以下新服務：

·毋須親自前往特定服務站或郵局展示身分證，即可升級到具備電子簽署功能的「智方便+」服務（已實現）。

·透過「智方便」向第三方提供二維碼模式的可控匿名數字身分，毋須擔心因需要出示身分證登記資料而面臨個人資料被盜用的風險。

·個別金融機構如銀行獲得數字辦的核准後，可在提供大額轉帳等服務時，引入更多身分核對方式，如要求客戶透過「智方便」登入或透過手機讀取身分證，以增加安全保障，降低帳戶被盜取的風險。

這些新服務的推出將為市民提供更便捷、安全的數字身分認證方式，促進數位化社會的發展。

數字身分認證 數字經濟基石

香港政府在推動數字身分認證方面展現出積極的有為態度，透過數字辦的努力，不斷探索創新應用，為市民帶來更便捷、安全的數字身分認證服務。愚公估計相關數字身分的服務將會愈來愈多。這些新舉措不僅提升了市民生活的便利性，同時也為智慧城市建設注入了活力和前進的動力。期待香港政府在數字身分認證領域持續發揮積極作用，引領城市在數字經濟時代的各種發展！

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

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