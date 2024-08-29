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活在灣區：經深飛內地城市 選擇較多較廉宜

【明報專訊】最近港人北上旅遊熱點，已不再局限大灣區，愈來愈多港人選擇「經深飛」，除深圳機場可提供香港暫未開辦的個別內地城市直航線外，即使是前往內地一線城市的直航機票，甚至是港人熱捧的日本直航機票，也有可能較香港機場出發廉宜，惟要留意深圳直航至日本的航班選擇一般較往來香港少，更要留意在日本「爆買」的貴重物品或須繳納內地關稅。

明報記者 劉敬華

人民幣匯價吸引下，港人假日北上消費已成日常，隨着愈來愈多港人計劃到大灣區以外的內地城市旅遊，「經深飛」成為其中一個熱門選擇。部分港人選擇於深圳出發，是基於本港暫未有提供部分內地城市的不停站直航航線，如貴陽、長春及呼和浩特等，即使是本港也有提供直航班次的內地二線城市，深圳出發的航班也較香港為多，以烏魯木齊為例，本港機場一天最多提供一班直航班次，深圳機場則提供約4班直航航班。

復活節非內地假期

飛日票價或較港低

獨有直航或較多直航班次選擇外，對於香港及深圳機場同樣可提供頻密班次的內地一線城市，如北京及上海，深圳出發的機票有機會較香港廉宜。假設計劃前往上海旅遊，出發日期為今年9月21日，回程日期為同月27日，參考攜程網站於8月28日的深圳直飛上海機票最廉的搜尋結果，選擇南方航空於下午6時正於深圳出發，上海回程選擇春秋航空起航時間為上午6時40分，來回機票連雜費可低至975元人民幣。再參考Expedia網站同日的同期由香港直飛上海機票最廉的搜尋結果，選擇東方航空於上午7時30分於香港出發，上海回程時間為中午12時55分，來回機票連雜費約為1517港元。

近年由深圳飛往不少亞洲城市，機票也有機會較香港出發吸引，為港人「經深飛」增加選擇，假設計劃往東京旅遊，出發日期為今年9月21日，回程日期為同月27日 ，參考Expedia網站於8月28日的深圳飛東京機票最廉搜尋結果，選擇深圳航空於中午12時25分於深圳出發，東京回程時間為下午7時正，來回機票連雜費為2308元人民幣；若選擇海外航空公司如全日空，據攜程網同日的搜尋結果，同期出遊全日空的深圳直飛東京來回票價更可低至2249元人民幣。

若只比較機票票價（見表），同期香港直飛東京的香港快運機票可低至1720港元，惟要留意此票價不包括寄艙行李，加入來回程1件20公斤寄艙行李費後，來回票價增至2340港元，若加入來回程1件32公斤寄艙行李費後，來回票價則增至2580港元，反觀全日空及深圳航空不逾2400元人民幣的來回深圳及東京票價，均可免費提供每程每人2件每件23公斤寄艙行李額，對前赴日本購物港人有一定吸引力。此外，由於香港與內地假期不盡相同，如在復活節或聖誕節等香港假期經深圳飛日本，也有機會買到較香港出發廉宜的機票。

留意帶貴重物品入境深圳

或須繳內地關稅

若選擇「經深飛」，除可乘坐東鐵線至羅湖站或落馬洲站，再轉乘深圳地鐵至深圳機場外，也可於深圳灣口岸或褔田口岸乘坐深圳機場快線巴士，又或乘搭跨境巴士或跨境渡輪直達深圳機場。目前深圳機場在港設5個城市候機樓，分別位於尖沙嘴、油塘、上環、灣仔及香港機場，可讓港人於香港預辦登機後，再乘坐跨境巴士至深圳機場。

不過， 要留意目前深圳每日直航日本的班次不及香港多，未必能選擇到理想的出發或回程時間，更要留意在日本「爆買」物品價格若過高，或須繳付內地關稅。據了解，入境居民旅客攜帶在境外取得的個人自用入境物品，總值在5000元人民幣以內的；非居民旅客攜帶擬留在中國境內的個人自用進境物品，總值在2000元人民幣以內的，海關予以免稅放行，單一品種限自用、合理數量，但煙草製品、酒精製品以及國家規定應當徵稅的20種商品等另按有關規定辦理。倘若由深圳直飛東京，再由東京直飛返港，便可避免對內地稅項不了解的問題，惟未有特別優惠下，兩程單程票價合計可逾3000港元。在此情况下，還是直接購買香港來回東京機票，較為省事。

[活在灣區]