交行半年純利跌1.6% 復派中期息

交行上半年分紅率為29.84%，與去年全年30.03%大致相符，董事會秘書何兆斌表示，該行將會堅持派息政策的連續性和可預期性，未來將續保持在三成以上。副行長周萬阜表示以現價計算，A股和H股股息率為5%和7%，在同業屬不錯水平。

淨利息收益率1.29% 按年微跌

交行淨利息收入按年上升2.24%至842.34億元，不過手續費收入按年下跌14.56%至210億元，拖累撥備前利潤按年跌6.29%至811.66億元。周萬阜稱，現時業務經營面對多方挑戰，包括信貸有效需求不足、息差承壓、中間收入受多種政策因素影響，下半年該行將努力達成經營利潤有邊際改善，力爭優於可比同業的平均水平。

上半年交行淨利息收益率為1.29%，按年下跌0.02個百分點，不過單計第二季則按季上升0.03個百分點至1.3%。副行長殷久勇解釋，雖然次季各類資產收益率皆下跌，但負債成本下降幅度更大。對於全年展望，他表示目標為保持基本穩定，邊際上有所改善，惟達標存在挑戰，去年現存按揭利率下調、今年扶助房地產新政和兩次下調貸款基準利率的影響會在下半年逐漸顯現。不過，他指經濟正在向好，將鞏固信貸需求，有助提升信貸需求和投放，市場資金寬鬆亦有助負債成本下降。

中信銀行半年少賺1.6% 復派中期息

上半年交行信用減值損失按年減少9.15%至330.21億元，截至6月底的不良貸款率為1.32%，按季持平。首席風險官劉建軍表示，高負債房企尚在風險出清過程，相關風險防控仍較嚴峻。截至上半年末，房地產業和製造業企業的不良貸款率分別為4.97%和1.65%，較去年底跌0.02和0.31個百分點。另中信銀行（0998）公布，上半年盈利按年跌1.6%，賺354.9億元。每股基本盈利0.66元，派中期息每股0.1847元，為2011年以來再派中期息。