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比亞迪半年多賺24% 不派息 料海外新能源車銷售佔比將升至近一半

標籤：經濟

【明報專訊】市場領導地位鞏固，而且加快海外擴張，抵消行業價格競爭激烈的影響，支持比亞迪股份（1211）中期業績持續增長。比亞迪昨公布上半年盈利按年升24.44%，賺136.31億元（人民幣，下同），主要由於新能源汽車業務增長。每股盈利4.68元，按年增長24.14%，不派中期息。單計第二季，盈利按年升32.8%至91億元左右，路透報道，增速為去年底以來最快。

上半年收入3011.27億元，按年升15.76%。當中，汽車相關收入按年升9.33%，手機部件、組裝等業務升42.45%。單計第二季，總收入約1762億元，按年升25.9%。期內毛利率按年升1.68個百分點至20.01%，主要受惠新能源汽車業務增加，當中汽車業務毛利率23.9%，按年升3.3個百分點。但路透統計，單計第二季，整體毛利率18.69%，較第一季跌3.19個百分點。

多品牌策略 推動新能源車總銷量

比亞迪近年在泰國、匈牙利、土耳其、巴西等設廠，拓展海外市場，今年首7個月海外銷售約27萬輛，佔總銷量約14%。比亞迪執行副總裁李柯周一接受彭博訪問時預計，海外新能源車銷售佔比未來將升至近一半，但沒有提供時間表。公司現正於個別歐洲國家設立數據中心，協助拓展無人駕駛和車聯網，強調收集的數據不會傳送至中國。彭博分析相信，海外銷售佔半目標最快2030年或之後才能實現。

該公司預期，雖然下半年宏觀經濟形勢複雜，市場競爭越趨激烈，但多品牌策略將推動新能源車總銷量穩步增長，屢破前高。至於手機部件及組裝業務，消費電子產品需求逐漸回暖，加上人工智能等應用，有助推動換機需求，為行業注入新動力，未來將加深核心技術研發，進一步提升垂直整合優勢，增加海外大客戶的市場份額，超前布局新興業務相關產品線，引領業務和收入規模持續增長。

比亞迪旗下主營手機業務的比亞迪電子（0285）上半年賺15.18億元，按年升0.14%。每股盈利亦升0.14%至0.67元。

比亞迪電子上半年賺15億 按年略增

營業額按年升39.87%至785.81億元，主要受惠海外大客戶產品種類擴充、市佔率提升，而且安卓高端手機需求復蘇。但由於銷售結構變化，毛利率按年跌1個百分點至6.85%。公司預計，下半年是消費電子需求旺季，業務表現將更亮眼，平板電腦業務則進一步改善。

明報記者