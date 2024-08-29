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中海油中期純利逾797億 紀錄新高

【明報專訊】中國海洋石油（0883）公布6月底止中期業績，期內受惠於油氣產量創新高，提質增效升級等帶動，其股東應佔利潤按年增長25%至797.3億元（人民幣，下同），創歷史高位。每股派中期息亦按年增加25.4%，達0.74港元，同為歷來最高中期息水平。

中期息按年增25%

因應渤中19-6氣田13-2區塊5井區開發項目、綏中36-1╱旅大5-2油田二次調整開發項目，和烏石23-5油田群開發項目等投產，及確保在產油田穩產增產，中海油期內的油氣淨產量近3.63億桶油當量，按年增加9.3%；實現銷售收入高達1851.1億元，按年增長22%。

單是勘探及生產部分便提供稅前利潤貢獻達772.57億元，按年增加26.6%。

隨着落實「深水導管架平台+圓筒型FPSO」開發模式，提供全新的深水油氣田方案，其料會比傳統模式顯著提高油氣田開發效益。

該集團又指出，正統籌新能源業務融合發展，內地海上首個綠色設計油田-烏石23-5油田群開發項目投產，以及全球首套5MW級海上高溫煙氣餘熱發電裝置完成測試，在綠色發展效果方面進一步顯現。

在業績期後，中海油於7月份共動用部分可供分配利潤的資金，出資3.31億港元回購1636.6萬股份，並且已於今個月將該等回購所得股份註銷。