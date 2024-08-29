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華潤置地半年核心純利跌4.7%

【明報專訊】近年內地房地產市場持續下行，內房華潤置地（1109）近年轉型至大資管業務，上半年少賺25.4%至102.5億元（人民幣，下同），每股盈利1.44元；核心純利跌4.7%至107.4億元；派每股中期息0.2元，按年增1%。

主席：集團已加速轉型

上半年開發銷售型業務營業額591.3億元，按年增8.3%，佔總收入74.7%，佔核心淨利潤比例則由2023年中期57.2%縮至2024年上半年的佔48.6%﹔反觀經常性收入業務營業額增至200億元，按年增9%，佔總收入的25.3%；佔核心淨利潤比例更由2023年中期42.8%，提升至2024年中期的51.4%。

大資管業務規模達4500億

談及近月當局撐房市新政出台後的看法，集團主席李欣指出，市場在過往3年出現持續且深刻的調整變化，潤地已加速轉型，對房地產行業判斷已進入「全面存量時代」。集團早在2019年已開始去庫存化攻堅，消化了接近2000億元的庫存，未來將繼續以全面去庫存化作為核心任務。

問到業務增長指引時，執董郭世清指由於房地產市場不確定性較大，故不能給出具體數字指引，但目標與年初保持一致，要達到跑贏大市，保持行業前四。集團又強調，會持續推進經常性收入業務，打造第二增長曲線，目前已初見規模，佔總收入超過25%；現時大資管業務規模已達4500億元，利潤佔比更高。