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保誠半年新業務利潤升1%

【明報專訊】保誠（2378）公布上半年業績，按固定匯率計新業務利潤，按年上升1%至14.68億美元，撇除利率及其他經濟因素影響則按年增加8%；年度保費等值銷售額為31.11億美元，按年上升6%，新業務利潤率為47%，按年跌3個百分點。上半年經調整經營溢利按年上升9%至15.44億美元，每股中期息為6.84美分（約0.53港元），按年多派 9%。執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）稱，去年上半年新業務利潤的基數較高，隨着高基數消退，對下半年新業務利潤增長前景樂觀。

內地新業務利潤跌2%

內地下調壽險保單預定利率，對銀保渠道佔比較重的中信保誠保單銷售影響較大，撇除匯率和經濟因素影響，保誠內地應佔新業務利潤按年下跌2%至1.15億美元。華康堯表示，去年第二季該行已調整產品結構，並對儲蓄產品重新定價；今年以來已提高長期儲蓄、分紅險產品佔比。他指內地業務已經開始轉勢（turn the corner），下半年回復按年增長，內地對長期儲蓄、退休、保障產品有需求，對下半年業務增長審慎樂觀。

香港業務方面，撇除經濟因素影響，上半年新業務利潤按年上升9%至6.51億美元，其中內地訪客業務按年跌16%，抵消部分本地客戶業務的25%增幅。華康堯指去年上半年剛剛疫後重新通關，疫情累積需求推高去年基數。不過6月起已見銷售回復按年增長。他指內地客戶對香港醫療、保險產品的需求沒有減少，對香港業務增長前景仍樂觀。