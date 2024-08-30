moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中行半年少賺逾1% 首派中期息 市場憂內銀增長力弱 股價偏軟

【明報專訊】大型內銀繼續公布業績，中國銀行（3988）上半年純利1186.01億元（人民幣，下同），按年下跌1.24%；招商銀行（3968）按年下跌1.33%至747.43億元。周三率先公布業績的交通銀行（3328）和中信銀行（0998），次季純利按年下跌扭轉首季升勢，昨日股價均跌逾6%，並拖累將公布業績的四大內銀亦跌約2%至3%（見表）。不過投行富瑞發表報告，認為保險資金和國家隊資金繼續吸納內銀股，股價下調會是買入機會。

明報記者 歐陽偉昉

多家大型內銀派發或有意派發中期息，不過招行維持不派中期息，中行則每股派0.1208元，為上市以來首次。單計第二季，中行純利按年上升0.29%至626.12億元，扭轉首季按年2.9%跌幅，招行次季純利按年下跌0.67%至366.66億元，較首季1.96%跌幅收窄。上半年中行和招行淨利息收益率均按年下跌0.23厘，分別報1.44厘和2厘，較首季持平和再低0.02厘。零售銀行業務較重的招行，受保險和基金銷售費率下跌、信用卡手續費下降等影響 ，淨手續費收入按年急跌18.61%至383.28億元。

中行招行淨利息收益率同跌0.23厘

昨日內銀股下挫，富瑞認為是由於部分銀行第二季按年增速低於首季，周初有「國家隊」資金買入代表小型股的滬深1000指數ETF後，周二有官媒《每日經濟新聞》發文指機構投資者不應只買入四大行股票，也應留意科技股，引發市場關注監管當局指引是否有變，而昨日內地社交媒體亦傳監管當局不鼓勵保險機構買入銀行股。

富瑞認為，雖然內銀基本因素仍在惡化，不過年初以來四大內銀是該行在內地金融和房地產行業中的首選，主要受惠於每股股息穩定，繼續吸引國家隊、保險資入等淨買入資金入場，而基金、外資機構和散戶等淨沽出者則早已低配銀行股。

富瑞：未有聽聞當局限險資購銀行股

監管因素方面，富瑞計算2月以來國家隊入市資金有63.5%流入代表大型股的滬深300指數，因為大型股流動性更佳、估值更低、業績基本因素更穩定，相關資金將繼續流入大型股。此外，該行指未有聽聞監管當局限制險資購入銀行股，四大行基本因素相對穩定、股息收益率遠高於國債收益率，預期險資將繼續吸納。

三大行今公布業績 農行料有增長

餘下三大國有銀行將於今日公布業績，富瑞預期四大銀行第二季業績略有改善，大部分國有銀行上半年淨利潤按年下跌，惟農業銀行（1288）則可能按年有小幅增長。根據金監總局統計，受惠存款成本下降，國有銀行今年第二季淨利總額按年下跌約1%，表現略優於第一季。