受惠淨息差擴闊 中銀半年多賺18%

中期息增8.2%至0.57元

中銀提取減值準備前的經營溢利按年升18.4%至272.15億元，但減值準備淨撥備按年升78%至20.81億元。

減值淨撥備按年升78%

中銀香港副總裁兼風險總監徐海峰昨於業績會解釋，有關撥備主要由三方面所組成，首方面為信貸預計損失模型參數，按外部環境的變化調整所致。第二方面為個別客戶的企業內部評級作調整。第三部分則為內房及個別投資房地產客戶的財務情况轉差，當中涉及公司現金流轉差及抵押品價值下跌，而上述因素令整體撥備增加。

至於中銀於期內淨息差收入增長方面，中銀香港副總裁兼風險總監劉承鋼解釋，一部分原因歸因於該行的存款及貸款的基本盤，保持穩定增長，如客户存款總額按年升5.8%，推動該行生息資產上升所帶動。他續指，市場預期美國將於短期內減息，令銀行淨息差受壓，中銀亦會作前瞻部署，如於債券投資方面投放更多，以及推動存款及貸款增長，以及保持支儲存（即活期及儲蓄存款佔銀行總存款的比率）穩定。

據中銀提供的資料顯示截至今年6月底，與房地產相關的貸款餘額為3516億元，佔該行貸款組合20.7%。當中涉及內房的貸款達896億元，佔集團貸款組合5.3%，涉及貸款的國企及民企佔比分別為82%及18%，內房不良貸款比率為10.3%，較去年同期的4.8%上升5.5個百分點。

徐海峰表示，目前相關的內房客戶，以具有實力的國企為主，財務狀况相對較好，信貸資產質量整體可控，同時中銀亦會貫徹審慎撥備的政策，確保撥備充足。