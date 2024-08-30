moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指跌轉升93點 成交重上千億

標籤：經濟

【明報專訊】港股在期指結算日波動，人工智能晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）業績指引令市場失望，亞太區股市普遍向下，拖累港股昨早段受壓，但午後資金流入帶動指數收復失地，並以近全日高位收市。

恒指低開78點後，早段跌幅曾擴大至189點，低見17,502點，但午後倒升，尾市曾升104點，收報17,786點，升93點，重上100天線，全日上下波幅293點，是兩星期以來最大。國企指數升0.3%，科技指數升0.5%，大市成交是近9個交易日以來首次重上千億元，達1081億元的3星期高位。

北水淨沽出18億

業績繼續左右股份走勢。美團（3690）業績獲大行唱好，股價急升逾12.5%創逾1個月高位，是表現最好藍籌。藍籌升幅排第二是蒙牛（2319），公司預計下半年經營利潤率改善，並回購最多20億元股份，股份先跌後升，收市升9.6%。

資金在中資金融股「換馬」，部分內險股受追捧，人保（1339）恢復中期息，股價「破頂」升逾6%，中國太平（0966）股價曾突破10元創新高。但早前強勢的內銀股繼續回吐（見另文）。理想汽車（2015）上季毛利率下滑，多家大行關注市場競爭，公司股價早段急挫近15%，失守70元，收市仍跌9.7%。

申洲國際（2313）業績後連續兩日捱沽，大行擔心收入增長不達標、失去競爭力，股價昨一度重挫近13%，但低位有支持，收市跌幅縮窄至3.4%。大市回升，但港股通「北水」轉流出18.38億元，是1星期最多，當中盈富基金（2800）遭淨沽售22.2億元，南方恒生科技指數ETF（3033）、申洲淨賣出均逾2億元。資金趁低吸納理想，淨買入7.5億元。

元宇證券基金投資總監林嘉麒認為，港股單日轉向、成交增加都利好，估計恒指在17,300點水平有支持，但18,300點阻力較大，相信除非內地股市和經濟數據回穩，同時美國大幅減息，否則大市暫未改變區間上落格局。