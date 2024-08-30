內房低迷超預期 瑞銀降內地經濟預測

【明報專訊】瑞銀中國首席經濟學家汪濤日前發表報告，指出雖然內地出口表現強於預期，惟內房成交量及價格持續下跌，為中國經濟、尤其於消費及企業信心方面的主要拖累因素，而由於內地房地產低迷程度超出預期且尚未見底，基於今年較低消費增長的預期，將抵消預測淨出口對於整體GDP所帶來0.7個百分點的增幅，瑞銀將中國今、明兩年的實際GDP增長預測由4.9%及4.6%，下調至4.6%及4%、同期消費增長預測亦由5.1%及5.7%，下調至4.4%及3.9%。
瑞銀指出，中國房地產需求及供應的基本面於近年發生變化，於家庭收入增長疲弱情况下，市場情緒信心亦同樣低迷。而內房庫存量高企、去庫存的速度緩慢，於最近幾個月的年化住宅新開工面積為5.3億平方米，僅佔歷史高峰的三成，料會進一步下跌及維持於低水平。該行房地產分析師預計，新開工面積要直至2026年中才會見底。
報告指於貨幣政策方面，相對於支持本地經濟，人民銀行更關注防範人幣大幅貶值，而美聯儲即將減息和美元走軟的預期下，將為人行提供更多放寬貨幣政策空間，但貨幣寬鬆的效果或有限。
瑞銀表示，雖減息有助減輕利息負擔，但由於目前內需疲軟、企業的價格競爭加劇，以及工業收入和企業盈利疲軟的情况下，虧損企業數量近月已在增加。同時企業資本支出亦有可能會減弱，或對刺激信貸和投資需求作用不大。該行提到，地方政府財政狀况難以進行大量基建投資，房地產去庫存周期較長，基於債務水準已高企、樓價下跌以及勞動市場低迷，不認為減息會刺激家庭增加負債。