moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內房低迷超預期 瑞銀降內地經濟預測

【明報專訊】瑞銀中國首席經濟學家汪濤日前發表報告，指出雖然內地出口表現強於預期，惟內房成交量及價格持續下跌，為中國經濟、尤其於消費及企業信心方面的主要拖累因素，而由於內地房地產低迷程度超出預期且尚未見底，基於今年較低消費增長的預期，將抵消預測淨出口對於整體GDP所帶來0.7個百分點的增幅，瑞銀將中國今、明兩年的實際GDP增長預測由4.9%及4.6%，下調至4.6%及4%、同期消費增長預測亦由5.1%及5.7%，下調至4.4%及3.9%。

GDP增長今年4.6% 明年4％

瑞銀指出，中國房地產需求及供應的基本面於近年發生變化，於家庭收入增長疲弱情况下，市場情緒信心亦同樣低迷。而內房庫存量高企、去庫存的速度緩慢，於最近幾個月的年化住宅新開工面積為5.3億平方米，僅佔歷史高峰的三成，料會進一步下跌及維持於低水平。該行房地產分析師預計，新開工面積要直至2026年中才會見底。

報告指於貨幣政策方面，相對於支持本地經濟，人民銀行更關注防範人幣大幅貶值，而美聯儲即將減息和美元走軟的預期下，將為人行提供更多放寬貨幣政策空間，但貨幣寬鬆的效果或有限。

瑞銀表示，雖減息有助減輕利息負擔，但由於目前內需疲軟、企業的價格競爭加劇，以及工業收入和企業盈利疲軟的情况下，虧損企業數量近月已在增加。同時企業資本支出亦有可能會減弱，或對刺激信貸和投資需求作用不大。該行提到，地方政府財政狀况難以進行大量基建投資，房地產去庫存周期較長，基於債務水準已高企、樓價下跌以及勞動市場低迷，不認為減息會刺激家庭增加負債。