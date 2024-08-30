內房低迷超預期 瑞銀降內地經濟預測

GDP增長今年4.6% 明年4％

瑞銀指出，中國房地產需求及供應的基本面於近年發生變化，於家庭收入增長疲弱情况下，市場情緒信心亦同樣低迷。而內房庫存量高企、去庫存的速度緩慢，於最近幾個月的年化住宅新開工面積為5.3億平方米，僅佔歷史高峰的三成，料會進一步下跌及維持於低水平。該行房地產分析師預計，新開工面積要直至2026年中才會見底。

報告指於貨幣政策方面，相對於支持本地經濟，人民銀行更關注防範人幣大幅貶值，而美聯儲即將減息和美元走軟的預期下，將為人行提供更多放寬貨幣政策空間，但貨幣寬鬆的效果或有限。

瑞銀表示，雖減息有助減輕利息負擔，但由於目前內需疲軟、企業的價格競爭加劇，以及工業收入和企業盈利疲軟的情况下，虧損企業數量近月已在增加。同時企業資本支出亦有可能會減弱，或對刺激信貸和投資需求作用不大。該行提到，地方政府財政狀况難以進行大量基建投資，房地產去庫存周期較長，基於債務水準已高企、樓價下跌以及勞動市場低迷，不認為減息會刺激家庭增加負債。