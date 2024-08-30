moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中壽半年新業務價值升19% 與新華保險同首派中期息

【明報專訊】多家內地主要保險公司公布業績，按壽險業績指標新業務價值，中國人壽（2628）上半年新業務價值按年升18.61%至332.62億元（人民幣，下同），中國太保（2601）旗下太保壽險新業務價值按年升22.8%至90.37億元，不過增速均較首季的26.3%和30.7%放緩。新華保險（1336）上半年新業務價值為39.02億元，按年上升57.7%。中壽與新華均自上市以來首派中期息，中人壽每股派0.2元，新華每股派0.54元，太保維持不派中期息。

明報記者 歐陽偉昉

中壽上半年新單保費跌6.4%

業務表現方面，內險新業務價值增長均由新業務利潤率上升帶動，抵消新單保費下跌。

中壽上半年新單保費按年下跌6.39%至1602.66億元，其中首年期交保費按年下跌0.13%至972.94億元，利潤率較高的10年期及以上首年期交保費按年上升9.39%至426.16億元。

截至上半年底，中壽總銷售人力為68.5萬人，較3月底回升0.88%。上半年中壽純利為382.78億元，按年上升5.88%。

新華長期險首年保費跌45%

新華保險上半年新業務價值率為18.8%，按年上升12個百分點。

由於監管下調儲蓄險預定利率，行業向長期險和分紅險轉型，該行上半年長期險首年期交保費按年下跌45.1%至185.9億元，其中繳交首年保費按年下跌81%至31.09億元；長期險首年保費按年下跌至11.4%至154.81億元，其中10年期及以上期交保費按年上升16.3%至20.42億元。上半年新華純利110.83億元，按年上升11.1%。

至於太保壽險上半年新業務價值率按年上升5.3個百分點至18.7%，首年年化保費為482.28億元，按年下跌11.93%。產險業務綜合成本率按年改善0.8 個百分點至 97.1%，保險服務收入 930.76 億元，按年上升4.2%。上半年純利為251.32億元，按年上升37.1%。