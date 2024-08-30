蒙牛宣布20億回購 股價昨飈近一成

料全年收入或錄中單位數跌幅

蒙牛總裁兼執行董事高飛預期，下半年經營利潤率將會改善，全年計可擴張30至50個基點，主要來自品類結構改善。他又稱，將減少非必要的資本支出，資本支出全年不超30億元。

集團首席財務官張平認為，接下來仍會面對原奶過剩的問題，正在控制及壓縮原奶貯存量，料至明年上半年原奶仍過剩，隨着行業淘汰加快，下半年供需或逐步回到相對平衡的狀態。他預料受惠於去年基數較低，蒙牛下半年收入按年持平或略增，全年收入或會錄得中單位數跌幅。

花旗：回購有驚喜 予「買入」評級

花旗報告表示，蒙牛中期經營利潤按年跌5%符合預期，收入疲弱及銷售費用增加的負面影響很大程度上被毛利率擴張所抵消。該行認為，上半年原奶價格下降拖累收入疲弱、原奶粉庫存撥備及其他相關虧損，但同時有利於毛利率表現。

該行又指出，集團首次公布20億港元回購計劃令人驚喜，加上期內資本開支按年減少10%，反映集團致力保留現金提升未來股東回報。該行給予蒙牛「買入」評級，目標價25.65元。