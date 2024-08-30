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永旺中期虧損擴1.2倍 迎合港人「北上」熱潮 擬大灣區開兩超市

標籤：經濟

【明報專訊】於內地及香港經營百貨超市AEON的永旺（0984）公布中期業績，虧損按年擴大1.2倍至1.71億元，不派中期息。虧損儘管擴大，惟集團表示仍將持續擴展香港營運網絡，下半年續開新門店及擴大餐飲業務版圖，亦有意於大灣區開設兩間AEON超市。

明報記者 田越

永旺上半年收入按年跌10.4%至40.52億元，當中香港市場收入跌9.7%、經營虧損擴大1倍至1.4億；內地市場收入跌10.9%、經營虧損擴大1.4倍至3697萬元。但虧損無阻集團的擴展計劃。永旺百貨董事總經理長島武德在業績會上表示，集團今年的戰略主要是通過提升營運效率、增加自家品牌銷售，以實現最大化利潤。

續擴港飲食業務版圖

冀覆蓋更多顧客群

長島武德稱，集團將強化 Living PLAZA by AEON、Daiso Japan、Mono Mono等高利潤小型專門店，改進商品組合，提高銷售額；以及進一步提高自家品牌銷售從而改善毛利率。另將進一步擴大飲食業務版圖，包括繼續開設KOMEDA'S Coffee及新業態JELYCO DO By KOMEDA等，以覆蓋更廣更多的顧客群。

長島又稱，為迎合港人「北上」熱潮，集團將在大灣區新增兩間AEON超市。廣東永旺及永旺華南董事總經理杜若政彥指出，大灣區人口多、年輕人亦較多，公司認為深圳、佛山、廣州等地是商機。集團持續審視現有店舖佈局並進行優化，於5月完成對廣州太陽城店的大型活性化改裝，並於期內成功簽約廣州塔廣場店和廣州百信店兩家新店，並計劃於今年9月及明年開業，進一步佈局大灣區市場。

加強數碼化轉型

下半年伙八達通優化系統

另外，集團將持續加強數碼化轉型，以提升電子商務的增長、強化營運管理水平。於下半年，集團將與八達通合作，優化系統並引入樂悠咭優惠，並開發顧客App自助功能和引入自助收銀機中央管理系統等。集團預計下半年總資本開支約為9570萬元，較去年同期實際支出大增82%。