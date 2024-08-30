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OpenAI洽新一輪融資 估值逾千億美元

【明報專訊】ChatGPT母企OpenAI正以逾1000億美元的估值，洽談新一輪融資，擬集資數十億美元。這將會是OpenAI自2023年1月取得微軟約100億美元的投資以來，規模最大的外部注資。《華爾街日報》引述知情人士稱，風險投資公司Thrive Capital將投資約10億美元，在本輪融資領投，預計微軟也將參與投資，目前還未確定參與本輪融資的其他投資者。

OpenAI員工去年底出售股票套現時，該公司估值為860億美元。《華爾街日報》看到的文件顯示，最近幾周，OpenAI現任股東在商談出售所持股份，所涉及價格對該公司估值為1030億美元。新投資者對OpenAI的估值可能在這一水平附近或更高。

自ChatGPT於2022年底推出以來，科技企業爭相打造先進的AI系統。Google推出了自己的AI產品，並與亞馬遜向Anthropic投資數十億美元，Anthropic是OpenAI的競爭對手，由OpenAI前高層創辦。Meta亦開發出自己的AI模型，並將模型整合到facebook和Instagram。不過ChatGPT仍是市場領導者，每月活躍用戶達數億。要保持龍頭地位，OpenAI需不斷為研發投入資金，而該公司亦需為創建通用人工智能（AGI）的目標大灑金錢。根據OpenAI對AGI的定義，是在多數經濟上可行的任務勝過人類的自主系統。

蘋果傳看好新iPhone 大增零件訂單

此外，《日經新聞》引述知情人士稱，蘋果押注今年9月推出首款配備AI功能的新iPhone將大受歡迎，要求供應商準備約8800萬至9000萬部智能手機的零件，較去年iPhone 15系列約8000萬部的初始訂單高出一成或以上。部分零件製造商更表示，收到超過9000萬部的訂單，不過蘋果通常會先下更多訂單，然後在產品上市後再調整數量。有蘋果供應商表示，對蘋果的訂單量態度審慎，因為地緣政治因素影響，中國市場肯定會激烈競爭。

（綜合報道）

[國際金融]