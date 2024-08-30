荷蘭擬拒續簽ASML對華設備維修許可

【明報專訊】荷蘭政府計劃限制光刻機龍頭ASML（美：ASML）在中國維修及維護其半導體設備的能力，可能為中國晶片產業發展帶來重大打擊。彭博社引述知情人士稱，荷蘭政府可能不會為ASML續簽某些對中國提供服務或零件的許可證。這些許可證將在今年底到期，恐影響到ASML對華提供先進深紫外光刻機（DUV）的維修保養。至於最先進的極紫外光刻機（EUV）則從未對華出口。
ASML銷售光刻機設備時附帶維護協議，這對維持設備正常運作至關重要，取消支援可能會導致部分設備明年開始無法運行。ASML和荷蘭貿易部拒絕置評。
美國拜登政府被指曾向荷蘭政府施壓，要求荷方禁止ASML向中國晶片製造商提供設備維修服務。拜登政府的一名高級官員表示，如果盟友不同意將對華限制措施與美方保持一致，美國政府可能會對盟友採取某些單邊措施，包括《外國直接產品規則》（FDPR）。1959年制定的FDPR，目的是控制任何含有美國技術的產品對外銷售。
荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）此前頂住白宮施壓，主張要有更多時間，評估出口限制對其晶片製造設備行業的影響。
相比下，荷蘭新任首相蕭夫（Dick Schoof ）對華態度警剔，他本月向彭博社稱，荷蘭對華就國家安全進行談判時必須「非常謹慎」。當被問及今年是否考慮實施新的出口管制，蕭夫表示，與美國和日本進行了「良好談判」，預計談判將「取得良好結果」。