荷蘭擬拒續簽ASML對華設備維修許可

恐礙DUV維修 打擊中國晶片業

ASML銷售光刻機設備時附帶維護協議，這對維持設備正常運作至關重要，取消支援可能會導致部分設備明年開始無法運行。ASML和荷蘭貿易部拒絕置評。

美國拜登政府被指曾向荷蘭政府施壓，要求荷方禁止ASML向中國晶片製造商提供設備維修服務。拜登政府的一名高級官員表示，如果盟友不同意將對華限制措施與美方保持一致，美國政府可能會對盟友採取某些單邊措施，包括《外國直接產品規則》（FDPR）。1959年制定的FDPR，目的是控制任何含有美國技術的產品對外銷售。

荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）此前頂住白宮施壓，主張要有更多時間，評估出口限制對其晶片製造設備行業的影響。

相比下，荷蘭新任首相蕭夫（Dick Schoof ）對華態度警剔，他本月向彭博社稱，荷蘭對華就國家安全進行談判時必須「非常謹慎」。當被問及今年是否考慮實施新的出口管制，蕭夫表示，與美國和日本進行了「良好談判」，預計談判將「取得良好結果」。

（彭博社）

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