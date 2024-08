【明報專訊】很高興,周三有幸出席新加坡網紅學者兼外交家Kishore Mahbubani(馬凱碩)在港大,與CCCW(Center for Contemporary China and the World)主任李成教授的對話。馬凱碩剛出版自傳《Living the Asian Century: An Undiplomatic Memoir》,出生於貧窮印度Sindhi家庭,幸得好母親教導,努力讀書,終成大器。他曾任駐聯合國大使,更曾當安全理事會主席,2004年,從外交部退休後,他就當上了NUS新成立的Lee Kuan Yew School of Public Policy的首任院長。現在他的主要工作是寫作,已出版10本書,最暢銷和備受關注的著作包括《Has China Won?》和《Has the West Lost It?》等。