周企設CEO辦公室 鄭志亮等3人組成 長子鄭志剛未加入 據稱鄭家純主導佈局

明報記者 陳偉燊

據了解周企是次安排由主席鄭家純主導，他希望家族成員各司其職，並加強企業管治。周企去年透過向上市旗艦公司新世界（0017）收購新創建（0659），變相注資新世界的交易的同時，直接控制新創建逾七成股權。

周企屬鄭氏家族旗艦公司

鄭家純去年底接受收歸家族旗下的有線寬頻所屬有線電視訪問時提到：「家族的成員，可以負責個別範疇的生意，尋找適合的家族成員負責個別的生意；若沒有適合的家族成員，可以向外招聘。」翻查公司註冊處資料顯示，鄭家純及弟妺，加上鄭志剛、鄭志恒及鄭志亮，均任周企董事。

周企除為持有新世界及新創建股權的控股公司，並涉足房地產、酒店、基礎建設、能源、醫療保健、保險、教育和媒體，並對增長型企業做私募股權投資，以及持有一系列股票和債券的流動投資組合。旗下亦擁有豪華酒店業務及投資組合如瑰麗酒店集團，亦涉足倫敦市區最大的舊城改造項目格林威治半島（Greenwich Peninsula），並成為澳洲第四大發電零售商Alinta Energy戰略大股東。而家族另一家藍籌公司周大福珠寶（1929）則不在周大福企業旗下。

3人過往有合作 一向交流良好

周企在新聞稿表示，為領導及監督多元化的環球投資組合，因此成立行政總裁辦公室，原本曾安業出任行政總裁，新添兩名成員鄭志亮及何智恒。三人均指出彼此曾經合作過，並一向有良好交流。曾安業形容：「非常歡迎周大福企業管治團隊迎來兩猛將Chris（鄭志亮的洋名）和Gilbert（何智恒的洋名），將有利周大福企業未來進一步發展。」他又說，在不同領域都擁有非常寶貴的專業知識和視野，我們過去多年來在不同項目上都有合作，尤其近年更是合作無間。」

鄭志亮則說：「好高興我在家族各生意範疇，包括周大福企業的工作獲得肯定」，冀在管理層攜手合作下，將周企做大做強。何智恒則表示：「好榮幸能加入周大福企業這個大家庭，我會盡我所長，發揮我的專業，助力周大福企業穩步發展」。