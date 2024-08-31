新世界盈警 全年最多蝕200億

【明報專訊】新世界發展（0017）發出盈利預警，預告由於2023財年落成並移交的主要項目，包括柏傲莊第一及第二期缺乏收益確認的影響，截至6月底止年度可能錄得持續經營業務核心經營溢利為65億至69億元之間，按年減少18%至23%。集團亦因應收租及發展物業作一次性非現金重估，料耗蝕85億至95億元，連同出售新創建（0659）錄得一次性非現金虧損85.27億元等項目，都會於年內入帳。綜合計該集團料全年股東應佔虧損（包括持續及已終止經營業務）190億至200億元。
新世界發展發言人表示，是次主動作出的一次性撥備，均屬非現金及未變現項目，對集團現金流並不構成影響，這亦是為之後重新出發做好準備。另外，集團今年已完成逾500億港元貸款安排及債務償還， 整體財務穩健。
該集團指出，核心經營盈利並不包括投資物業公平值變動、稅項、財務收入和費用、出售非核心資產盈虧，及發展物業、機械及設備、使用權資產以及非流動資產列為待售資產的耗蝕虧損或虧損折讓撥回。其將於9月刊發全年業績公告。
此外，新世界昨早在網站投資者關係分頁刊載最新一期Artisanal Connect表示，已在7月和8月完成超過160億元貸款安排和債務償還，包括對2025年到期的某些貸款進行提前再融資。公司設定到2027年將資產負債率降至40%以下的目標，該公司正在透過償還債務和重組債務義務取得穩步進展。