新世界盈警 全年最多蝕200億

受非現金未變現撥備拖累

新世界發展發言人表示，是次主動作出的一次性撥備，均屬非現金及未變現項目，對集團現金流並不構成影響，這亦是為之後重新出發做好準備。另外，集團今年已完成逾500億港元貸款安排及債務償還， 整體財務穩健。

該集團指出，核心經營盈利並不包括投資物業公平值變動、稅項、財務收入和費用、出售非核心資產盈虧，及發展物業、機械及設備、使用權資產以及非流動資產列為待售資產的耗蝕虧損或虧損折讓撥回。其將於9月刊發全年業績公告。

此外，新世界昨早在網站投資者關係分頁刊載最新一期Artisanal Connect表示，已在7月和8月完成超過160億元貸款安排和債務償還，包括對2025年到期的某些貸款進行提前再融資。公司設定到2027年將資產負債率降至40%以下的目標，該公司正在透過償還債務和重組債務義務取得穩步進展。