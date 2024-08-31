建行工行上季少賺1% 農行純利升6%

四大行齊派中期息

四大內銀今年皆派中期息，建行每股派0.197元（人民幣，下同），為2008年以來首次復派中期息，工行和農行每股派0.1434元和0.1164元，為上市以來首次。為支持實體經濟和房地產市場，內地持續下調貸款市場報價利率（LPR），上半年四大行淨利息收益率續按年下跌（見表），不過農行上半年整體淨利息收益率較第一季高0.01個百分點，上半年撥備前利潤按年上升0.13%至2584.61億元，是四大行當中唯一按年上升。

王志恒稱，農行第二季淨息差較第一季企穩回升，除了信貸總量增長和改善貸款結構，有助對冲政策利率下行影響，去年銀行業三度下調存款利率，隨着中長期定期存款到期，今年新做定期利率有一定程度下降，去年平均新做定期存款利率2.16厘，至今年上半年降至1.85厘。人行7月再度減息，不過大行同時再降存息，他指兩項因素影響大致可以相抵，有利於淨息差水平穩定，預期下半年淨息差將總體保持穩定，並爭取實現進一步的邊際改善。

工行上半年純利按年下跌1.89%至1704.67億元，行長劉珺表示仍然存在穩營收、穩利潤的壓力，但也有利好經營穩定的正面因素，一定程度支持全年淨利潤穩定向好。副行長張守川則指出，下半年會推動貸款總量穩健合理增長，適度增加中長期貸款的投放力度，努力將貸款收益水平穩定在合理區間。

截至6月底，四大內銀不良貸款率皆按年下跌，中國銀行（3988）和農行不良貸款率按季持平，建行和工行按年降0.01個百分點。農行副行長張旭光表示，上半年末逾期貸款率1.07%，連續16個季度低於不良率，反映該行審慎風險分類，超前釋放了一定風險壓力，從前瞻指標反映，未來不良貸款生成壓力不大，有信心資產質量可保持長期穩定。市場續關注內房貸款質素，中行風險總監劉堅東表示，上半年末房企不良貸款率為4.94%，較去年底降0.57個百分點，相關風險整體可控，該行將繼續落實保交房的各項工作，做到應貸盡貸，推動已建成的存量商品房去庫存。張旭光則指隨相關政策落地和該行控制，房企資產質量基本穩定，不良貸款率與年初持平，已遠低於去年峰值。