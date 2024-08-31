美的通過上市聆訊 據報擬9月掛牌 最快下周港預路演 籌234億料冠今年新股

明報記者 田越

美的集團7月底獲中證監備案，最多可發行6.5億股，按美的集團A股昨日收市價64.75元人民幣計，最多集資額可逾420億元人民幣。

港上市價或較A股折讓

大型A股來港上市股價或會折讓，例如中國中免（1880）2022年上市時以158港元定價，與其港股上市前一日A股（滬：601888）收市價189.8元人民幣相比，按當日匯率換算後，折讓約27%；而內地鋰業巨頭天齊鋰業 （9696） 2022年來港上市時招股價為82港元，與其A股（深：002466）在其港股上市前一日的收市價127.8元人民幣相比折讓約45%。

港股IPO近年缺乏大型新股，對上3隻集資逾百億港元的大型新股中，最大的兩隻分別為兩年前來港上市發H股的A股公司中國中免及天齊鋰業（見表）。近年來五大集資額的新股均在2022年上市，2023年新股集資王珍酒李渡（6979）集資額亦只有53億元。

A股市值4523億 中期盈利增14%

美的集團A股最新市值達4523億元（人民幣，下同），其股價在連跌三日後迎來首漲，升1.25%。美的集團今年中期業績顯示，公司上半年收入增10.3%至2172.7億元，盈利增14.1%至208億元。

此外，昨日兩隻新股向港交所遞表申請主板上市，分別為黃金生產商赤峰吉隆黃金礦業（滬：600988），以及順豐控股（深：002352）有份持股的末端物流解決方案供應商豐巢控股。