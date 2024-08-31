moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

市監局：阿里完成3年整改

【明報專訊】阿里巴巴（9988）完成在港雙重主要上市後，再迎來好消息。市場監管總局昨公布，已督導阿里完成就全面停止「二選一」壟斷行為、為期3年的整改，集團按照要求，合規整改工作取得良好成效。

阿里回應：新發展起點

阿里回應稱，對於集團而言是一個新的發展起點，未來將繼續立足創新，堅持合規經營，加大科技投入，推動平台經濟健康發展，為社會創造更多價值。集團昨日股價升3%，收報81.45元，成交88.9億元。

市監局表示，過去3年加強對阿里合規整改的督導，深入核查整改情况，並委托第三方機構開展執法效果評估。由核查和評估情况看。阿里按照《行政處罰決定書》、《行政指導書》要求，全面停止「二選一」壟斷行為，嚴格規範自身經營行為，認真落實平台主體責任，健全企業合規管理制度，提升平台內商家和消費者服務水平，合規整改工作取得良好成效。當局又指出，網絡零售市場環境得到改善，公平競爭秩序有效恢復，市場發展空間不斷拓展，平台競爭活力明顯提高，平台經濟發展質量和營商環境持續改善。市監局續稱，下一步將指導阿里持續規範經營，進一步提升合規質效，加快創新驅動發展，不斷提升服務水平，為建設世界一流企業、增強國際競爭力提供堅實保障。

市監局2021年公布阿里違反《反壟斷法》，向阿里罰款182.28億元人民幣，金額是中國《反壟斷法》案件歷來最高，公司並需連續3年向當局提交合規報告。阿里去年底亦因「二選一」案，被法院認定其濫用市場支配地位，對京東（9618）造成嚴重損害，阿里需向京東賠償10億元人民幣。