市監局：阿里完成3年整改

阿里回應：新發展起點

阿里回應稱，對於集團而言是一個新的發展起點，未來將繼續立足創新，堅持合規經營，加大科技投入，推動平台經濟健康發展，為社會創造更多價值。集團昨日股價升3%，收報81.45元，成交88.9億元。

市監局表示，過去3年加強對阿里合規整改的督導，深入核查整改情况，並委托第三方機構開展執法效果評估。由核查和評估情况看。阿里按照《行政處罰決定書》、《行政指導書》要求，全面停止「二選一」壟斷行為，嚴格規範自身經營行為，認真落實平台主體責任，健全企業合規管理制度，提升平台內商家和消費者服務水平，合規整改工作取得良好成效。當局又指出，網絡零售市場環境得到改善，公平競爭秩序有效恢復，市場發展空間不斷拓展，平台競爭活力明顯提高，平台經濟發展質量和營商環境持續改善。市監局續稱，下一步將指導阿里持續規範經營，進一步提升合規質效，加快創新驅動發展，不斷提升服務水平，為建設世界一流企業、增強國際競爭力提供堅實保障。

市監局2021年公布阿里違反《反壟斷法》，向阿里罰款182.28億元人民幣，金額是中國《反壟斷法》案件歷來最高，公司並需連續3年向當局提交合規報告。阿里去年底亦因「二選一」案，被法院認定其濫用市場支配地位，對京東（9618）造成嚴重損害，阿里需向京東賠償10億元人民幣。