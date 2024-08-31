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美核心PCE通脹2.6% 維持3年低 7月消費者支出增 分析：反映經濟續佳

【明報專訊】美國通脹維持在逾3年低位，下行趨勢未變，加上消費者支出穩步增長，反映美國經濟在第三季之初回穩，鞏固了美聯儲9月小幅減息四分之一厘的預期。美股三大指數早段向上，標普500指數可望連續第4個月上漲。

美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在7月按年升幅維持在2.6%，與5月及6月持平，升幅低於預期，並維持在2021年3月以來低位。至於美國7月整體PCE物價指數按年升2.5%，升幅低於預期，與6月持平。按月計算，7月整體PCE物價指數及核心PCE物價指數同樣升0.2%，符合預期。

鞏固9月小幅減息0.25厘預期

通脹維持溫和增長之際，美國人的收入及支出高於預期。美國7月個人收入按月增長0.3%，較6月升幅上調0.1個百分點。美國7月個人支出按月增長0.5%，較6月上調0.2個百分點。惠譽評級的美國經濟研究主管Olu Sonola表示，消費者支出繼續出人意料地超出所有人預期，這清楚表明經濟狀况持續良好。消費者支出為美國GDP貢獻三分之二以上，預示第二季的增長動力仍將延續至第三季。美國第二季GDP修正值，按季折合成年率增長3%，較首季的1.4%增幅顯著加快。

Simplify資產管理的首席策略師Michael Green昨表示，股市的表現似乎對一切都很樂觀，「更多證據顯示美國經濟可望軟着陸，而較少證據顯示美聯儲需大幅減息」。昨晚公布的美國8月密歇根大學1年通脹預期終值降至2.8%，是2020年12月以來最低。

美國8月密歇根大學消費者信心指數終值升至67.9，略低於預期，但高於7月的66.4。

歐CPI升2.2%見3年低 料續減息

此外，歐元區通脹顯著降溫，8月消費者物價指數（CPI）按年升2.2%，升幅是2021年7月以來最低，鞏固了市場對歐洲央行9月再次減息的預期，推動歐洲主要股市昨晚普遍向上，泛歐Stoxx 600指數昨晚高見526.66點，刷新盤中新高。

歐洲央行理事會成員Madis Muller表示，歐洲央行9月會議再次減息的可能性愈來愈大，但此後會怎樣就不大確定。投資者則押注在通脹回落至3年低位後，歐洲央行將在今年餘下時間再減息兩至三次。

東京物價連升4月 10月料再加息

此外，日本東京8月消費者物價指數（生鮮食品除外）按年升2.4%，較7月的2.2%升幅擴大，是連續第4個月上漲。大米由於去年產量減少而供不應求，米價在8月按年急升26.3%，是約20年來最大的升幅。

東京物價是全國的先行指標，物價持續向上，為日本央行推動利率正常化提供理據。穆迪分析公司高級經濟學家Stefan Angrick預期，日本央行將在10月再次加息，並在明年至少再加息一次，最早可能在一月。

（綜合報道）

[國際金融]