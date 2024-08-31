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英特爾研方案渡難關 洽分拆業務合併等

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，美國晶片大廠英特爾（Intel）（美：INTC）正與摩根士丹利及高盛商討，研究如何渡過其成立56年來最大的難關。當前討論過的選項包括：將晶片設計與晶圓製造業務分拆、與其他公司合併，以及將部分工廠項目關閉。知情人士稱，這些方案預計將在9月董事會會議提出。由於相關討論仍處於早期階段，英特爾暫不會有任何重大舉措。英特爾研究變陣的消息傳出後，昨早段股價升近一成。

若分拆晶圓生產 違CEO改革計劃

消息稱，除非迫不得已，英特爾不會想分拆晶圓代工部門，並傾向採取較溫和的做法，例如暫緩部分擴張計劃。彭博社指出，倘若分拆晶圓生產部門，這將完全逆轉行政總裁Pat Gelsinger的改革計劃。他認為發展代工業務，是恢復英特爾在晶片製造行業地位的關鍵，並期望最終能與晶圓代工巨頭台積電（美：TSM；台：2330）等競爭。

不過市場並不會給予他太多時間實現轉型，在他試圖擴大晶片生產網絡之際，銷售額卻面臨萎縮。英特爾次季收入下跌，並按年轉虧，季度虧損達16.1億美元，並將裁員及暫停派息。不過分析師預計英特爾明年將虧損更多，拖累其股價在8月初業績公布後急挫26%，是該股50年來最嚴重的單日跌幅。該股今年以來跌約六成，跌至超過10年低位，相比費城半導體指數同期升兩成，促使英特爾急謀變陣。

Gelsinger周四在德銀舉辦的加州科技會議表示，業績公布後的數周很難熬，「我們尊重市場的一些質疑，相信公司已準備好面對挑戰」。英特爾過去幾年花費數十億美元來建立晶圓代工業務，與此同時其核心的個人電腦（PC）及數據中心業務卻不斷流失市場份額，且未能在AI領域取得有意義的進展。Gelsinger稱，AI投資熱，導致英特爾旗下的伺服器業務表現疲弱，但他對前景感到樂觀，形容「終點在望」。他預告，英特爾即將推出的AI PC處理器「Lunar Lake」，將會是「史上最具吸引力的PC產品」，助英特爾拓展AI業務。

（綜合報道）

[國際金融]