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戴爾上季多賺85% AI伺服器銷量激增

【明報專訊】受惠於AI投資熱潮，戴爾（美：DELL）已成為AI伺服器的頂級供應商。隨着雲端供應商對AI基礎設施的需求增長，戴爾在截至8月初的第二財季，用於處理AI任務的伺服器銷量激增，相關季度收入按年增長八成至31億美元。戴爾季度整體收入按年增長9%至250億美元，季度利潤更按年增長85%至8.4億美元。該股周四盤後升逾3%，昨早段升逾2%。

ChatGPT每周活躍戶逾2億

OpenAI公布，旗下AI聊天機械人ChatGPT每周活躍用戶增至超過2億，較去年11月增長1倍。該公司又表示，至今已有92%的《財富》（Fortune）500強企業使用ChatGPT產品，自7月最新的小型模型GPT-4o mini推出以來，其自動化應用程式介面（API）的使用量便提高一倍。

自ChatGPT於2022年底推出以來，Google及Meta等也相繼推出AI產品，但這並未妨礙OpenAI的用戶增長，促使OpenAI的估值向上。

《華爾街日報》引述知情人士稱，OpenAI在目前最新一輪融資的估值超過1000億美元，蘋果（美：AAPL）及Nvidia（美：NVDA）正洽商參與投資，這將加強兩家科技巨企與OpenAI的合作伙伴關係。此前消息指出，微軟（美：MSFT）也將參與投資，意味全球市值最高的3家企業都可能參與此輪融資。

（綜合報道）

[國際金融]