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內地8月製造業PMI報49.1 遜預期 連續4個月陷收縮區間 統計局：生產需求均放緩

【明報專訊】內地製造業市場景氣程度繼續回落，國家統計局公布，8月製造業採購經理指數（PMI）報49.1，低於市場預期的49.5，連續4個月落入50以下的收縮區間，指數亦較7月下降0.3，為今年2月以來最低水平。統計局表示，指數下降受近期高溫多雨、部分行業生產淡季等因素影響；不過有分析指8月製造業PMI降幅大於季節性常見變動水平，需有更多政策支持才能擺脫經濟長期疲弱局面。

明報記者 歐陽偉昉

5個構成指數在8月均在收縮區間，生產指數較7月跌0.3至49.8，為2月以來首次低於50的盛衰分界線；新訂單指數報48.9，較7月下降0.4，其中新出口訂單指數上升0.2至48.7，均連續4個月處於收縮區間。去年下半年以來，內地生產復蘇較需求為佳，不過，統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，製造業企業生產和市場需求均有所放緩。

張智威：要加強財策支持力度

彭博經濟研究報告指出，數據疲弱不止是天氣因素，大型企業PMI下跌0.1至50.4，加上中小企PMI連續兩個月收縮，顯示各類規模企業普遍表現疲弱，原物料購進價格和出廠價格指數較7月進一步下跌，顯示需求疲弱加劇出廠價格通縮壓力。在私人需求不足下，繼續要由政府支出拉動整體需求，而且速度需要加快。

今年上半年內地出口額按年增6.9%，為製造業以至經濟增長帶來支持，不過，保銀投資首席經濟學家張智威指出，美國經濟正在放緩，出口或未能如上半年作為穩固的增長來源，要達致經濟穩定，需要加強財政政策支持力度。

暑期消費帶動 非製造業PMI勝預期

8月非製造業PMI為50.3，高於市場預期的50.1，亦較7月上升0.1，為4個月以來首次回升，趙慶河指暑期消費有顯著帶動作用。綜合PMI產出指數為50.1，較7月下降0.1。非製造業業務活動預期指數為55.3，較7月下降0.8，仍位於較高景氣區間。

彭博研究：內地第4季或降MLF

按行業分類，服務業商務活動指數為50.2，較7月升0.2；建築業商務活動指數報50.6，較7月跌0.6，連續4個月下降。彭博經濟研究指5月一系列支持房市措施只帶來暫時提振，官方需要繼續探索支持市場的方法。如果財政、貨幣和樓市支持措施未能有效落實，難以期待經濟可短時間內擺脫疲弱局面。

彭博經濟研究預計內地會在第四季下調中期借貸便利（MLF）利率0.1厘，若美國今年減息達1厘，則人行再減息的幅度或可達0.2厘。