moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

7-11母企管治差 股東歡迎OK母企提購

【明報專訊】7-11母公司Seven & i（日：3382）近年被股東頻頻施壓，斥管治過時，副業拖低股價，要求拆售副業，撤換管理層，提高股東回報。上周OK便利店母公司Alimentation Couche-Tard（多倫多：ACT）（下稱Couche-Tard）向7-11母公司Seven & i提出收購，適逢日本政府去年起鼓勵企業併購，消息刺激Seven & i股價一度急漲逾兩成，亦令一眾基金股東雀躍，認為Seven & i有望因此保護股東利益，而非管理層。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《華爾街日報》、《金融時報》

Couche-Tard早前透露，已向Seven & i提出初步且不具約束力要約，有望成為日資公司有史以來最大型收購，刺激Seven & i一度大漲約22.7%，估值漲至約5.3萬億日圓（約368億美元）。Seven & i當時表示，由獨立外部董事組成的委員會正審查提案，並與其他選項比較，以改善公司價值。

彭博分析，如果發生在以前，Couche-Tard提出收購如此巨型及有名的日本企業，會被視為有風險，尤其政府及企業董事局重視穩定多於股東價值，但去年日本政府推出指引，鼓勵企業認真考慮併購，或令趨勢改變。多年來既有外資收購大型日資企業不果，亦有激進投資者嘗試推動Seven & i變革，故今次潛在交易備受海內外注視。

近年股價跑輸 基金股東早促改革

Seven & i早年已有股東不滿公司運作，包括美國對冲基金Third Point、投資基金ValueAct等。在Seven & i首三十大股東中，有3名股東聲言Seven & i必須徹底改革，並考慮提交計劃書。綜合投資者意見，Seven & i的主業便利店品牌具價值，其他業務如百貨公司等卻拉低股價，應將之拆售。

美國投資管理公司Artisan Partners是發聲的3名股東之一，自2019年起一直持有Seven & i，曾形容Seven & i「管治過時」，股價表現差勁。Artisan Partners主張董事局要有強勢的成員，解決公司各業務之間的價值差異。Artisan Partners又稱，Seven & i雖然有7-11便利店品牌，但未能追上日本最新管治標準，並斥公司未夠努力去提高股價，故過去5年股價一直大幅跑輸大市，提出公司應主要任命具相關經驗的外部董事進入董事局，由「無附屬的獨立主席」領導。

就今次潛在交易，Artisan Partners又成最先發聲的股東。彭博引述Artisan Partners國際價值小組助理基金經理Ben Herrick指出，Couche-Tard與Artisan Partners看法一致，Seven & i具世界級資產，目前營運不當，價值被低估。他認為，若Seven & i董事局認為今次要約條件不夠好，管理層及董事局有責任作艱難決策，代表股東提供相同或更好的股價。

Ben Herrick又稱，Seven & i現在有一個框架及日本經濟產業省的指導方針，方便評估今次要約，可「保護股東的經濟利益，而非一成不變的管理層」。

去年ValueAct亦有要求Seven & i考慮分拆業務，改善股價折讓，並提出撤走部分董事，包括行政總裁井阪隆一。Seven & i當時回應，公司正在重組，並在井阪隆一帶領下，專注在便利店業務增長。

最終Seven & i去年9月將百貨業務崇光西武脫手，出售予美國堡壘投資集團。到今年4月，Seven & i表示正將旗下超市業務分拆上市，以便改善企業管治，並將行政總裁與主席兩者分開。

Couche-Tard提購 助EBITDA達標

Seven & i積極整理業務後，引來Couche-Tard今次出手提購。Couche-Tard去年10月制定計劃，目標2028年內EBITDA（除息、稅、折舊、攤銷前利潤）平均每年增長11.7%。外媒分析，Couche-Tard上財年EBITDA按年下跌，收購Seven & i，有助趕上進度。

尤其7-11在日本利潤吸引，經營利潤率多達27%，遠高於以美國為主的海外經營利潤率3.5%，主要歸功於7-11在日本有多個加盟商，而且不沾手低利潤率的燃料業務。展望前景，日本人口老化，物價回升，遙距工作增加等等因素都有望令7-11更受顧客歡迎。

分析：合併有協同效應 拓美市佔率

據加拿大皇家銀行資本市場分析，約31%的Circle K便利店在一英哩半徑範圍內，至少有一家同屬Seven & i旗下的7-11或Speedway門店，意味收購成功後可削減成本，整合運輸流程，引發協同效應。兩者若成功合併，在美國便利店市佔率有望擴至約13%（見圖）。

[企業地球村]