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小米SU7銷量連續3月逾1萬輛

標籤：經濟

【明報專訊】多家內地新能源車企昨日陸續公布8月最新銷售成績，其中，小米（1810）旗下SU7銷量連續3個月超過1萬輛，而理想汽車（2015）8月交付量按年升37.8%；比亞迪（1211）同月銷量增幅36%；吉利汽車（0175）8月銷量按年升21%；蔚來（9866）及小鵬（9868）則分別錄得4%及2.5%的增幅。

比亞迪銷量升36% 吉利銷售增21%

小米創始人、董事長兼行政總裁雷軍昨日於社交平台微博發文指出，8月份旗下電動車小米SU7交付量超過1萬輛，目前已連續3個月達成破萬交付目標，預計11月提前完成全年10萬輛的交付目標。

另外，比亞迪8月總銷量按年升36%至37.31萬輛，其中插電式混合動力汽車按年升73%至22.24萬輛，純電動車則按年升2%至14.85萬輛，商用車銷量按年大增6.4倍至2229輛。吉利汽車8月銷量則按年升21%，共銷售18.1萬輛新車，其主要品牌吉利8月銷量按年升19%至14.1萬輛，極氪則按年升46%至1.8萬輛，領克亦按年升兩成至2.26萬輛。

造車新勢力「蔚小理」當中，以理想汽車8月交付新車約4.8萬輛，按年增長37.8%，增幅為最快；蔚來8月交付量按年升4%至2.02萬輛，當中1.19萬輛為高端智能電動SUV，8253輛為高端智能電動轎車；至於小鵬同月交付新車1.4萬輛，按年增長只2.5%。此外，零跑（9863）8月交付達30,305輛，成為第三家月銷破3萬的造車新勢力，按年增長逾113.5%。長城汽車（2333）8月銷量按年減少17.21%至9.45萬輛，其中新能源車銷售2.48萬輛，按年減少5.5%。