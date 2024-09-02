匯豐卡上半年海外簽帳雙位數升

Travel Guru擁26萬登記會員

周燦賢指出，匯豐海外信用卡簽帳額錄增長，可引證於去年9月推出旅遊會員計劃「Travel Guru」，以及2018年推出的信用卡獎賞平台Reward+所帶來的正面影響，而截至目前「Travel Guru」擁有26萬登記會員，Reward+則累計錄得180萬的下載人數。

周燦賢發現，於海外簽帳額方面，「Travel Guru」的會員較普通一般信用卡用戶高出六成，而26萬名的「Travel Guru」會員，於過去一年平均每人預訂酒店及機票總次數高達12次，當中最受會員歡迎的旅遊目的地首5位分別為日本、台灣、美國、英國及中國內地。

周燦賢續稱，「Travel Guru」將三級制的會員計劃的升級門檻降低，以往「Travel Guru」升級會員的條件，需要於機票或酒店的簽帳金額達到1500元或以上才能獲印花以達至升級要求，現時則將取得印花的門檻下調至800元。他解釋有關改動因近期見機票價格開始回落，同時亦見較多客戶偏好於光顧較便宜的航空公司，從而就旗下客戶的消費習慣及機票價格回落的趨勢作出調整。