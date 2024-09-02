匯豐卡上半年海外簽帳雙位數升

【明報專訊】匯豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢接受訪問時表示，今年上半年匯豐信用卡海外簽帳額增長動力尤其顯著，按年錄得雙位數字增長；本地信用卡簽帳額亦錄得高單位數增幅，帶動整體簽帳額呈雙位數上升。本地消費類別中，於飲食類、個人健康，以及保險類的簽帳可見較明顯的增長。
周燦賢指出，匯豐海外信用卡簽帳額錄增長，可引證於去年9月推出旅遊會員計劃「Travel Guru」，以及2018年推出的信用卡獎賞平台Reward+所帶來的正面影響，而截至目前「Travel Guru」擁有26萬登記會員，Reward+則累計錄得180萬的下載人數。
周燦賢發現，於海外簽帳額方面，「Travel Guru」的會員較普通一般信用卡用戶高出六成，而26萬名的「Travel Guru」會員，於過去一年平均每人預訂酒店及機票總次數高達12次，當中最受會員歡迎的旅遊目的地首5位分別為日本、台灣、美國、英國及中國內地。
周燦賢續稱，「Travel Guru」將三級制的會員計劃的升級門檻降低，以往「Travel Guru」升級會員的條件，需要於機票或酒店的簽帳金額達到1500元或以上才能獲印花以達至升級要求，現時則將取得印花的門檻下調至800元。他解釋有關改動因近期見機票價格開始回落，同時亦見較多客戶偏好於光顧較便宜的航空公司，從而就旗下客戶的消費習慣及機票價格回落的趨勢作出調整。