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M&G英卓David Perrett：美將減息利好 超配中國股市

【明報專訊】港股上周繼續向好，恒指上升376點或2.14%，連升四周，累積升幅達1044點或6.16%，跑贏亞太區股市，屬近3年以來罕見，今期封面故事專訪M&G英卓投資管理亞洲股票投資聯席主管David Perrett分析最新形勢。Perrett預測，美國聯儲局本月將會減息0.25厘，至明年6月累積減息0.75厘至1厘，料亞太區主要央行也會減息，對當地股市屬正面，中國內地及香港更尤其受惠，故旗下基金目前超配中國股市，包括看好中資物業代理股、豬肉股及啤酒股。除了超配中國股市外，該基金現亦超配印尼、泰國及韓國股市。

明報記者 葉創成

美國聯儲局本月中召開議息會議會否如市場預期開始減息，以及預告之後的減息步伐，屬全球投資市場本月焦點，也是恒指上月以來連升四周、累積升幅達1044點或6.16%後，本月能否延續升勢的關鍵因素，由M&G英卓投資管理David Perrett管理、投資於亞太區（日本除外）股市的「M&G（Lux）Asian Fund USD Class A – Accumulation shares」基金今年首7個月回報達10.4%，跑贏基準指數「MSCI 亞太除日本淨總回報指數」（MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Net Return Index）期內8.7%回報，原因之一便是超配中國股市（見表）。該基金不止今年首7個月跑贏基準指數，2021、2022及2023年分別錄得+7.5%、-8.9%及+4.6%回報，均較基準指數同期回報+7.4%、-17.5%及-2.9%理想，故Perrett上周在專訪中分析對中國以至亞太區整體股市的最新看法，值得參考。

Perrett首先表示，美國2022年3月以來大幅加息5.25厘，去年7月以來聯邦基金利率上端一直維持於5.5厘高位（見圖1），美匯指數受惠息差優勢轉強，拖累亞洲貨幣相對貶值，為當地經濟及股市均帶來挑戰，但近月終於開始見到美國減息預期帶來的好處，中國內地及香港經濟及股市更尤其受惠：「日圓兌每美元由7月初的160水平，現已回升近一成，由於人民幣及港元兌美元匯價期內相對變動不大（見圖2），因此人民幣及港元兌日圓也變得較有競爭力。」

料美本月開始減息 增人行減息空間

至於美國聯儲局的減息步伐，Perrett分析，由於當地通脹現已受控，GDP增長料亦回落，聯儲局是有減息空間的，料本月率先減息0.25厘後，下季仍會再減息一次，至明年6月則累積減息0.75厘至1厘，若GDP增長放緩比預期嚴重，減息力度也就更大，最終看經濟數據而定。

市場原先估計美國聯儲局本月開始減息前，亞洲主要央行均不會減息，以免本身貨幣對美元息差進一步被拉闊，令匯價出現貶值壓力，惟中國人民銀行7月22日出乎預期地下調1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）0.1厘，這對內地樓市以及經濟均屬正面，《Money Monday》相信亦是港股過去四周出現升浪的原因之一。Perrett認為，隨着美聯儲本月落實開始減息，美匯指數料會進一步轉弱，給中國人民銀行帶來更多減息空間，這也是他看好中國股市的原因之一。

中國股市估值近年調整後 目前估值吸引

雖然減息此宏觀因素對中國股市屬利好，但中國股市走勢由眾多、而非單一因素來決定，尤其是中國股市2021年下半年以來曾顯著調整，故記者向Perrett請教是什麼原因所致，以及這些逆風是否已消除呢？

Perrett表示：「除了地緣政治風險升溫外，內地房地產市場泡沫爆破對經濟帶來的不利影響，也是中國股市近年表現差勁的原因。投資總要向前看，我的看法是中國股市經過近年大幅調整後，目前估值吸引（見圖3），而且很多上市公司已提升營運效率，由此增加現金流，而且亦把這些現金用來增加派息及回購股份，為投資者帶來更好前景。」

中國新興產業崛起 取代內房撐起經濟

雖然近月內地房地產新盤銷售表現仍然疲弱，不少外資指內房市場回穩前不宜投資中國股市，但Perrett並不同意：「在三四年前，中國房地產市場過熱的確是經濟最大隱憂，原因是投資過分集中於房地產市場形成泡沫，亦不利整體經濟長遠發展。目前中國政府已着手解決上述問題，雖然過程很痛苦，亦帶來一些混亂，對短期經濟也實在有不利影響，但關鍵是已移除此經濟最大隱憂。」

Perrett指出，近年中國房地產市場調整期內，電動車、風電、太陽能及互聯網等新興產業崛起，這些產業在全球市場均具備很強競爭力，可見中國經濟具備韌性。Perrett表示：「由於中國股市在過去一段時間表現不理想，故投資者比較擔心風險屬正常，但也不要忘記一些正在發展的正面因素。」

上市公司增派息回購 更重視小股東利益

旗下基金由下而上選股，Perrett發現不少中國股票不單估值便宜，而且企業管治亦提升，業務營運得更好，同時亦愈來愈重視小股東利益，帶來吸引的投資機會，他以中資科網龍頭股為例說明：「你可能記得，在三四年前港股市况熾熱時，很多中資科網股偏離本業，進行大量收購合併以拓展業務至新領域，這樣做風險是很大的；目前中資科網股已沒有再這樣做，把更多現金用來增加派息及回購股份，此舉最符合小股東的利益。」

由於中國經濟近年增長放緩，很多行業出現整合，Perrett分析，這意味着規模較小的公司已退出市場，令仍留在市場、往往屬規模較大的上市公司面對較小競爭，可望提升盈利，這對中國股市亦屬正面。

兩年前已超配優質國企股 現仍看好

過去兩年市場鍾情於股息率高、有「中特估」概念的央企或國企股，當中包括內銀、電訊、能源及公用等四大板塊，記者請教Perrett旗下基金有否投資於相關股份？

Perrett表示：「我們過去一兩年的確超配了一些國企股，關鍵是這些上市公司管理良好，有良好市場定位，個別在市場上更處於壟斷或寡頭壟斷，而且也擁有淨現金及強勁的資產負債表，因此可以提供很好的派息。換言之，這些國企股不單業務很好，而且估值很吸引，故我們現仍繼續超配」。Perrett續說，過去兩年中國股市表現不理想，投資者傾向保守，垂青高股息率股份亦屬正常，而事實上有關股份也估值偏低；Perrett又認為只要上市公司經營良好，大股東重視小股東的利益，目前在中國股市對此主要量度標準為高股息率，不論是國企股或民企股均值得投資。

看好中資物業代理豬肉啤酒股

那麼目前在中國股市有何入市之選呢？Perrett看好中資物業代理股、豬肉股及啤酒股，他首先談到前者：「我們持有一些中資科網股，這不一定是與零售市場有關，而是與房地產市場相關──網上房地產代理商，該股以輕資產方式發展業務，也受惠於內地居民由一手轉投二手住宅市場的趨勢。」

Perrett跟着解釋看好中資豬肉股的原因：「內地豬肉價格下跌周期料已告一段落，我們所投資的中資豬肉股擁有強勁品牌、龐大規模及穩健資產負債表，可望在緊接而來的豬肉價格上升周期中受惠。」

受累內地消費降級，中資啤酒股近年高端產品銷售不理想，拖累盈利增長顯著放緩，估值受壓，是表現比較差的板塊之一，但Perrett認為卻危中有機：「此中資啤酒股過往市盈率一般為25至30倍，現已回落至約12倍，原因是市場對短期的消費降級周期憂心忡忡，而我們對於內地消費市場增長潛力長遠看好，作為長期投資者，認為目前便是低吸該股的好時機。」

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