防特朗普加徵關稅 亞洲出口股早變陣

M&G英卓投資管理David Perrett在上文看好中國股市的觀點，記者均十分同意，不過，記者近日也曾專訪Bricks & Mortar Management主席兼總裁王震宇，該專訪已在上周四「名人樓市論壇」見報，王震宇認為目前全球投資者一定要十分注意將於兩個月後舉行的美國總統大選：「美國11月進行總統大選前，我估計會有不少出乎意料的事件發生，原因是目前掌控白宮的主戰派不會容許共和黨候選人特朗普入主白宮，點樣可以達到此目的呢？主戰派料繼續在烏克蘭燃點戰火，以及令中東局勢進一步升溫，不排除導致緊張狀態，因此推遲甚至取消總統大選；即使順利舉行總統大選，最終亦有可能像4年前般出現選舉結果爭議，各式各樣的可能性令是次總統大選充滿不穩定性。」

由於記者認為王震宇上述分析也有道理，故在是次專訪中請教Perrett：「即使投資者看好中國股市，在美國11月總統大選有結果後始入市會否較佳呢？」Perrett首先表示，M&G英卓投資管理對俄烏戰鬥及中東衝突如何發展沒有明確預測，他期望戰爭不會擴大及惡化，但就此議題沒有更多論述。

至於美國11月大選，Perrett認為，除了要關注最終由特朗普或賀錦麗勝選入主白宮出任下屆總統外，由於參議院及眾議院部分議席也會進行改選，故此也要最終取決於由民主黨或共和黨控制參議院及眾議院，原因是這同樣也會影響未來美國經濟政策，也會間接決定聯儲局的貨幣政策。

搬生產基地至低關稅國家

在上述前提下，Perrett表示，旗下基金投資於亞太區（日本除外）股市，採取由下而上的選股策略，也會考慮由特朗普或賀錦麗出任美國下任總統帶來的影響，Perrett以投資出口股為例說明：「我們會考慮一旦特朗普勝選後大幅加徵關稅帶來的風險，關鍵是市場也像我一樣意識到此風險。

目前與2016年特朗普首次參選提及加徵關稅時已經不同，原因是在此前50至60年美國都是傾向減徵關稅的，故此當年加徵關稅的主張屬帶來真正轉變。事實上，過去8年亞洲不少國家出口商已就美國加徵關稅調整業務，例如把生產基地搬至零關稅或低關稅的國家，市場亦已調高出口股的風險溢價、調低有關估值，換言之，大家對特朗普重掌白宮及再次加徵關稅已有所準備。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]