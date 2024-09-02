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旗下亞太股票基金超配印尼泰國韓國

【明報專訊】M&G英卓投資管理David Perrett表示，目前旗下基金投資於亞太區（日本除外）股市，除了超配中國股市外，亦超配印尼、泰國及韓國股市。可以留意的是MSCI印尼、韓國及泰國指數過去半年分別錄得-2.97%、-0.93%及+1.58%變幅，回報均跑輸「MSCI 亞太除日本淨總回報指數」（見圖），惟Perrett管理的「M&G（Lux）Asian Fund USD Class A – Accumulation shares」期內表現卻跑贏該基準指數，可見Perrett擅長選股，逆向投資取得超額回報。

Perrett表示：「在今年4月及5月，市場曾擔心高息環境持續不利印尼經濟，股市表現亦比較差，我們當時增持了印尼銀行股及電訊股，原因是相信此兩個行業仍然處於結構增長期；在相若時間，我們也買入泰國股票，原因是相信旅遊業不景氣屬短暫，買入的旅遊股、醫療股及製造業股則具備結構增長潛力」。

佩通坦任泰國新首相 利經濟

泰國為泰黨領袖佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）於上月18日日獲泰王哇集拉隆功諭令批准出任泰國首相，成為泰國第31任首相。佩通坦父親、前首相他信（Thaksin Shinawatra）亦有出席儀式。Perrett分析，他信是一名經驗豐富的政治人物，佩通坦在施政上料可取得他信不少寶貴建議，有利她制定刺激經濟政策並且有效落實，此舉當然利好泰國經濟及股市。

另Perrett從下而上選股，亦發掘到個別韓國科技、金融及汽車有投資價值，故此旗下基金現亦超配韓國股市。

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