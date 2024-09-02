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律師籲企業老闆設信託 防黃昏戀再婚影響股東

【明報專訊】近期城中因為「何生、何太」黃昏戀鬧出連串具話題的故事而成為熱話。不過有法律界稱，其實在企業界甚至上市公司老闆，亦不時有個案涉及黃昏戀甚至再婚。他們認為當事人股東有需要及早因應股東協議，及早作出安排，訂好婚前協議甚至其他配套，既保障自己之餘，亦保障小股東。

倡訂婚前協議 寫明不分割資產

古明慧律師行顧問律師張天恩表示，「何生、何太」的案例正好提醒大家要及早處理，預防問題發生。例如當事人可成立信託減少代際之間的糾紛，並且在婚前訂立協議寫明不將資產分割，作為防護隔離手段。另亦可以設立人壽保險，指明受益人。預早分家時，亦可以簽訂轉讓契，作出安排。在有需要時，甚至可以訂立持久授權書，幫助患有認知障礙的家庭成員處理資產時，取得彈性。她不諱言：「儘管成立信託難免產生費用，但是比出現問題時產生巨額費用，會更有效益。」

「何生、何太」的黃昏戀案例，張天恩稱，其實亦會在商界、財經界發生。她認為，尤其做生意時很多時涉及伙伴、上市公司，涉事人很多時要視乎股東協議去訂立信託協議，藉此確定售股、股份分配及處理債務方法，去作全盤檢視。這既為個人財政、自身保障及福祉作打算，她稱：「經營企業甚至有計劃安排公司上市的話，相關股東便應在上市前簽訂好婚前協議，這非純保障當事人，亦保障小股東」，同時當事人更需要訂立遺囑，因應將手上資產列表及說明運作結構，以利便進行心目中的資產分配，亦可按需求借助人壽保險及信託等不同工具配搭做好安排。

訂遺囑者宜每隔數年檢視

在碰到黃昏戀甚至再婚時，張天恩稱，如何處理聯名戶口亦會是糾紛的導火線之一，需予正視。當中他們見到很多時聯名戶口其中一方離世，戶口便歸聯名另一方管理，致其他子女或家庭成員未能夠獲分配戶口內資金。因此她建議，在實際操作上當事人需預早適當安排。就算有訂立信託及遺囑者，她亦提醒當事人每隔四五年要因應家庭、財務、子女成長及結婚的最新狀况，作出檢視及更新，減少往後問題產生。父母輩若要再婚或黃昏戀開花結果，她認為，最重要還是讓子女見到安排具透明度，便減少誤會，甚至擔心家人受騙的情况發生。