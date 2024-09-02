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袁國守：蘋果發布會在即 留意手機股

【明報專訊】市場憧憬內地再推出支持樓市措施，加上人民幣匯價走强，A股做好，帶動港股在8月最後一個交易日飈升，恒指曾突破萬八點大關，為7月中以來首次重上此水平，惟最終未能守穩，收報17,989點。全周計，恒指升逾2%；按月計，升逾3%，10天線升穿50天線，走勢明顯轉強。然而，本港業績高峰期已過，短期欠缺重大利好消息冲喜，除非內地續推出刺激經濟措施，否則難如今年4至5月般急升。

外圍方面，美國聯儲局今個月減息的機會達100%，近日公布的經濟數據亦理想，紓緩市場對經濟衰退的憂慮，但美國總統選情及地緣政局未明朗，料美股短期於高位徘徊。

大市未有明確方向前，「揀股不揀市」仍是當前應市策略。蘋果（美：AAPL）將於下周二（9月10日）舉行秋季產品發布會，料iPhone 16將亮相，加上市場吹AI風，故除了AAPL，手機股如小米（1810）和瑞聲（2018）也值得多望兩眼。

至於上期提及放榜後可能現獲利盤的內銀股，上周已調整，四大行股息率全回升至7.3厘以上，在減息周期即將展開的前設下，內銀仍是不錯的收息工具。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]