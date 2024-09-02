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摩根大通亞洲：港股連升4周 恒指購24990

【明報專訊】市場憧憬內地再推出支持樓市措施以刺激經濟，港股上周五曾突破萬八點大關，為7月中以來首次重上此水平。彭博引述消息人士報道，中國正考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達38萬億元人民幣的存量房貸尋求轉按揭，以減輕市民債務負擔，或有助重振消費。恒指上周五盤中一度升過400點，高位曾觸及18,200點關。全周恒指累計升近400點，連升第4個星期。據摩根大通即市資金流顯示，好友或傾向先行平倉主場，不少恒指好倉產品均見減倉。資金傾向於個半月高位做淡，當中以18,300點至18,400點收回的熊證較受淡友關注。

如投資者認為港股後市有望持續向好，可參考恒指購（24990），行使價20,200點，實際槓桿16.3倍，2024年12月30日到期。如認為指數未必能企穩萬八水平，可參考恒指沽（24934），行使價17,000點，實際槓桿12.6倍，2024年12月30日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]