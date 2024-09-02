摩根大通亞洲：港股連升4周 恒指購24990

【明報專訊】市場憧憬內地再推出支持樓市措施以刺激經濟，港股上周五曾突破萬八點大關，為7月中以來首次重上此水平。彭博引述消息人士報道，中國正考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達38萬億元人民幣的存量房貸尋求轉按揭，以減輕市民債務負擔，或有助重振消費。恒指上周五盤中一度升過400點，高位曾觸及18,200點關。全周恒指累計升近400點，連升第4個星期。據摩根大通即市資金流顯示，好友或傾向先行平倉主場，不少恒指好倉產品均見減倉。資金傾向於個半月高位做淡，當中以18,300點至18,400點收回的熊證較受淡友關注。
如投資者認為港股後市有望持續向好，可參考恒指購（24990），行使價20,200點，實際槓桿16.3倍，2024年12月30日到期。如認為指數未必能企穩萬八水平，可參考恒指沽（24934），行使價17,000點，實際槓桿12.6倍，2024年12月30日到期。
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