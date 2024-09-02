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陳永傑：物業市場是否穩健影響百業

標籤：陳永傑

【明報專訊】早前地產代理連同立法會議員召開記者會，講述中小企及小業主面對銀行拖延按揭申請或被追收欠款（call loan）的苦况。事件引來政府官員關注，財爺約見銀行深度交流，金管局亦成立專責小組跟進，更與三大銀行代表會見傳媒，作出交齊文件後兩周發出審批結果的承諾。雖然投資物業屬個人決定，但若銀行因樓價跌而追收欠款，牽連甚廣，影響整體經濟。

每當經濟下行，中小企老闆需現金周轉時，第一時間想到套現的方法必定是變賣手持物業，因為可套現幾百萬，以解燃眉之急。奈何，於樓價下跌的周期，小業主除面對物業貶值，更要面對銀行追收欠款，不但套現不成，更可能需另外籌錢償還物業欠款，這可能變成「壓倒駱駝的最後一根稻草」，於資金鏈斷裂下，最後只好選擇結束生意。銀行拖延按揭申請，亦苦了小業主，由於銀行申請按揭進度超乎正常的慢，令業主們錯過了上會的期限，一是被罰高息，或是需向親戚朋友先借錢上會，更甚者被迫選擇撻訂。根據中原地產研究部資料，今年上半年新盤撻訂共308宗，較去年全年總數261宗高18%。筆者相信大部分撻訂買家並非輸打贏要，心甘情願損失10%的訂金，更需面臨發展商追收差價風險，相信大部分買家都是因樓價下跌，早前買下的樓花估價不足，而且銀行未能及時承造按揭，而被迫撻訂。

物業市場的穩健除影響上述提及的中小企及小業主外，其實亦影響百業，包括建造業、律師、則師、裝修等，因此政府觀察到樓市稍有危機，即出手協助，以免情况進一步惡化。政府及有關部門因時制宜，加上本月美國減息勢在必行，期望9月樓市迎來新景象。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]