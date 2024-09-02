廖偉強：樓市跌勢快將終止

早前，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，再次強調國家主席習近平所提出指導意見，指香港要「識變、應變、求變」。「識變」即是懂不懂得變，指事物能順應環境變化，作出必要調整，以維持其生存或正常運作的能力。「應變」即有沒有能力去變，指能夠迅速反應並做出適當的回應，以應對突發或變化的情况。「求變」即是否願意去變，指主動識別問題或機會，並主動採取行動去解決問題或把握機會。筆者相信，香港人絕對是懂得如何改變。

香港無論經歷多少次蕭條期，每次都可從谷底反彈，原因是港人的勤奮及拼搏，同時亦有打不死精神。樓市也是一樣，每次回落都有人認為「玩完」，但每次都能在經歷劫難後反彈，而且可超越之前高位。筆者認為樓市能喘定的日子已經近了，當減息期出現，跌勢亦將隨之而停止。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]