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廖偉強：樓市跌勢快將終止

標籤：廖偉強

【明報專訊】聯儲局官員早前表明利率政策需要改變，9月中減息已變得毫無懸念。減息的信號對樓市和經濟是強心針和及時雨，尤其是很多置業者和商家面對持續高息的壓力，這次終能看到曙光。樓市由高位已回落近三成，箇中原因當然是息口高企，而且發展商庫存量太多，急於清貨；加上經濟不景氣，亦拖累很多生意人和投資者。筆者認為樓價應不會沒完沒了地下跌，減息除了可減輕置業者及發展商負擔，亦可令市民對資產的信心逐步回復，到時業主就不用爭先恐後出貨，再加上經濟有機會谷底反彈，亦減少了樓市的負面因素。此外，也不要忽視這幾年輸入人才的成效。這些人才對香港的貢獻及互動，將逐漸起很大作用。當然，更重要的是香港人要積極發揮拼搏的奮鬥精神，這樣，香港就有機會好起來。

早前，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，再次強調國家主席習近平所提出指導意見，指香港要「識變、應變、求變」。「識變」即是懂不懂得變，指事物能順應環境變化，作出必要調整，以維持其生存或正常運作的能力。「應變」即有沒有能力去變，指能夠迅速反應並做出適當的回應，以應對突發或變化的情况。「求變」即是否願意去變，指主動識別問題或機會，並主動採取行動去解決問題或把握機會。筆者相信，香港人絕對是懂得如何改變。

香港無論經歷多少次蕭條期，每次都可從谷底反彈，原因是港人的勤奮及拼搏，同時亦有打不死精神。樓市也是一樣，每次回落都有人認為「玩完」，但每次都能在經歷劫難後反彈，而且可超越之前高位。筆者認為樓市能喘定的日子已經近了，當減息期出現，跌勢亦將隨之而停止。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]