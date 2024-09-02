馬泰陽：憧憬減息 樓市迎轉機

差估署7月私人住宅租金指數按月升約1.1%，連升5個月，首7個月升4.4%，不過7月份私人住宅售價指數報296.8點，按月下跌約1.9%，為2016年9月以來近8年新低。今年截至7月，樓價累跌約4.7%。除樓市「撤辣」外，本港缺乏其他利好消息，加上高息環境和新貨尾量高企，令樓價持續整固。短期內，新盤市場上有不少一手供應，約有1.45萬個已批出預售樓花同意書但尚未發售的私人住宅單位，累積貨尾達2.2萬伙，共計約3.7萬伙。發展商可能會以折讓二手價推售，搶佔購買力，筆者認為，年內樓價仍有調整壓力，料「租金升、樓價跌」的情况將持續。

另一方面，房委會近日公布新一輪居屋的定價及銷售安排，將推出5個項目共7123伙；現時樓價持續整固，居屋折扣反而減少，由去年的市價六二折變七折出售，售價由143萬至467萬元。由於現時居屋及私人住宅的售價相近，部分居屋客或考慮轉投私人市場。

踏入9月，市場憧憬美國減息，為樓市帶來正面信息。現時，本港一個月港元拆息仍處4厘以下水平，市場上的收息產品，吸引力已大不如前，筆者相信，減息有助樓價跌勢喘定，亦有助吸引部分早前「藏富於息」的市民改為「藏富於樓」，為樓市帶來轉機。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]