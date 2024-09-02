明報記者 袁國守

根據警方數字，2023年的騙案數目達39,824宗，按年增加42.6%，近每兩宗罪案就有一宗為騙案，損失金額逾91億元。今年上半年本港共錄得逾4.5萬宗罪案，較去年同期升5.6%，其中騙案佔19,897宗，雖然升幅放緩至6.2%，但騙徒手法層出不窮，故大家應小心防範。

隨「老友記」年紀增長，判斷力相對減弱，會較容易輕信第三者所提供的信息，增加了受騙風險，故未成年人和長者往往是騙徒的「目標客戶」。警務處長蕭澤頤上周表示，近月「假冒客服」的相關騙案數字急升，警方下半年會加緊防騙工作，呼籲市民要留意警方防騙資訊，當有人查詢敏感個人資料、要求轉帳時要「停一停、諗一諗」。

非牟利慈善團體長者安居服務協會指出，去年上半年最常見的騙案，是「猜猜我是誰」電話騙案，令不少長者墮入騙徒的陷阱，甚至有受害者被騙走畢生儲蓄。

協會提醒，騙徒手法層出不窮，但主要都圍繞幾種手法犯案，其一是與判斷能力相關，例如騙徒會假冒不同機構如入境處、銀行、醫院、淘寶或順豐等職員，要求長者提供個人資料或繳付款項；另一種與健康/同情心相關，例如寶藥黨、電子零件黨、祈福黨、跌錢黨等；還有一種與投資相關，例如保險騙案、投資虛擬貨幣騙案及物業騙案等。

收可疑來電 宜「收線、核實、求助」

如何防止長者受騙？就此，長者安居服務協會提供6大貼士：1. 教育長者保護個人及其財務資料，切勿向第三者透露個人資料包括身分證號碼、銀行帳戶資料、網上交易用戶名稱及密碼、信用卡資料等等；2. 提防來歷不明的電話、信件、短訊、電子郵件。

如收到自稱任何機構職員的來電，應在官方網頁搜尋相關機構的聯絡電話查證並核實對方身分，切勿打開短訊和電子郵件內的連結或附件；3. 時刻保持警覺和謹慎，不要輕易相信陌生人的承諾或將自己的財物交予陌生人；4. 長者可與家人訂立暗號，以便在緊急情况下使用，協助分辨對方真偽；5. 家人應多加留意及關心家中長者，與他們分享與詐騙有關的最新資訊，加强防騙意識；6. 緊記「防騙三寶」口訣：收線、核實、求助，長者如收到可疑來電，請立即收線。

如有懷疑，可即致電警方防騙熱線18222及按「一線通平安鐘」向24小時服務支援中心專員求助。

投資者及理財教育委員會（投委會）亦在其網站贈了「5招」給市民去防範金融騙局，值得各位包括長者參考（見表）。另外，金管局擬再加強反詐騙措施，當局正構思一項名為「Money Safe」的措施，讓銀行客戶可自願選擇將一部分銀行帳戶內存款「劃撥開」，不能經由網上銀行向第三方轉帳，將來需動用被劃撥的存款時，需做額外程序，例如親臨分行；此舉可在市民被騙時在轉帳過程增加阻力，銀行職員有機會留意到可疑情况並提醒客戶，阻止騙案發生及減低可導致的損失。金管局正在與業界着手研究細節，如何設定所劃撥存款的金額，或所涵蓋戶口類型等，現時考慮向長者、學生和不經常使用網上銀行的3類客戶推出，今年內有望推出相關框架。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]