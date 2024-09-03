內銀捱沽 瑞銀憂受累房貸擬減息 按息若降1厘 料拉低利潤一成

明報記者 歐陽偉昉

顏湄之估計現有按息下降1厘，內銀淨利息收益率將下降0.11厘，存息需要下調達0.28厘才完全對冲，她認為存息難以如此大幅下調。彭博上周引述消息指出，人行也可能容許客戶將按揭貸款轉至其他銀行，顏湄之指屆時銀行間競爭會使按揭利率降幅更大，估計大型銀行的按息最低可跌至2.1厘至2.3厘，對銀行利潤影響相當大，因此人行雖然會作市場化改革，現時並非開放轉換按揭銀行的時機。

工行跌2.7% 農行績佳受捧

招商銀行（3968）行長王良在業績會回應現有按揭利率或下調時表示，目前政策還沒有得到確認，該行沒收到監管機構對個人存量房貸轉按揭的通知，亦未為此徵求商業銀行的意見。他指出若然政策落實，相信會對銀行業存量按揭利率帶來一定的負面影響。

農業銀行（1288）次季純利按年轉升6.2%，為四大行中唯一上半年錄升幅，提振昨日股價上升2.9%，收報3.55元，不過同日公布業績的工商銀行（1398）和建設銀行（0939）則跌2.67%和1.63%。

淨息差恐跌 難靠貸款增長彌補

顏湄之稱，內銀上半年淨利潤穩定，但營運收入和撥備前利潤下跌較首季惡化，主要受去年第四季起銀行代銷保險和基金收費下降、信用卡費用下跌影響，令手續費收入跌，對部分股份制銀行的影響較大。至於全年營運收入表現，要視乎現有按揭利率下調的影響，若淨息差因此下降逾0.1厘，銀行難靠貸款增長彌補淨息差下跌，全年營收難以轉正。

內銀基本面未有明顯改善，但今年大型國有內銀H股股價累升近兩成，部分內銀A股上周四回調前更曾升達三成跑贏大市。顏湄之稱A股和H股股息率分別有5厘及7厘，投資者追逐高股息，加上其他板塊弱、外圍不明朗因素令資金轉投銀行股。展望今年餘下時間，顏表示，內銀股今年已錄兩成升幅，預期餘下時間內銀股將上下波動。上周四回調前，內銀A股的市帳率已升至0.7倍的較高估值，認為現時內銀的H股較A股有投資價值。