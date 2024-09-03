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重磅科網領跌 港股挫297點

【明報專訊】港股昨日隨着A股開市後持續受壓並跌超過1%下，收市跌297點或1.65%，收報17,691點，一步到位重回上周三收市價17,692點相若水平。當中重磅科網股領跌，科技股指數跌逾2%。瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，預期MSCI中國指數在未來3至6個月有10%的上行空間。

基建股插水 光伏教育股受捧

上周五因應MSCI中國指數季度檢討換馬錄得大成交，惟相關跟進買賣完結後，港股昨日成交額急降至1128.89億元，較上周五大減34.9%。除了新世界（0017）成為跌幅最大藍籌股而引起矚目外，恒指成分股中以重磅科網股成為投資者「開刀」對象，普遍跌超過1%。當中騰訊（0700）跌幅已最少，也達1.1%；阿里巴巴（9988）跌幅最多，高達2.59%。上周傳出內地擬下調存量房貸利率消息，到本周開局未有為內房股帶來進一步幫助，內房股股價更於昨日全面受壓。內地基建股更大幅下跌，中鐵（0390）及中國鐵建（1186）分別跌5.53%及6.8%，齊見半年低位。

不過，光伏及內地教育股在跌市中再獲垂青。當中光伏股方面，信義光能（0968）及福萊特玻璃（6865）分別升2.95%及3.59%。至於教育股，新高教（2001）及新東方（9901）分別升7.95%及3.83%，引起市場注目。至於內地南下「北水」方面，由於港股處於低位，吸引資金追入港股ETF，盈富基金（2800）不單成交額打入十大榜首之列，高達183.86億元，北水淨買入更高達67.56億元，騰訊（0700）反而錄得淨賣出1.91億元。

瑞銀料MSCI中國半年升10%

王宗豪表示，預計未來3至6個月MSCI中國指數仍有10%的上行空間，當中7%升幅來自企業盈利增長。他認為，去年同期指數顯示的高基數將在下半年減低。同時，以近年上半年內地財政支出情况推斷，下半年財政支出加速，以及美聯儲下半年預計將減息75至100點子，有利於資金流入新興市場。雖然新質生產力相關行業因為平均研發投入而致股本回報率（ROE）較低，但是隨着企業加大回購、降本增效，因此會有效提升ROE。他更預期，高息股在未來3至6個月可能受到資金追捧，尤其是國有大型銀行、公共事業、互聯網、科技及教育股板塊。