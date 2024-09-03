moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

惠理創辦人謝清海 擬辭任聯席主席

【明報專訊】彭博報道指出，惠理集團（0806）創辦人謝清海計劃放棄董事會聯席主席一職。一年前廣發証券（1776）成為這家香港資產管理公司的最大股東、持股逾兩成，及後對其高層進行了重組。一名知情人士稱，謝清海已將決定通知了公司部分董事會成員和高級管理層，不過他將繼續留在董事會。

消息稱續留任董事會

謝清海於1993年與其他人共同創立精品基金管理公司惠理，目前在中國內地、吉隆坡、新加坡和倫敦設有辦公室，管理54億美元資產。廣發証券上個月對惠理集團董事會進行重組，任命了自己派出的執行董事，並由林向紅取代蘇俊祺擔任聯席主席，蘇俊祺留任執行董事兼聯席首席投資總監。匿名消息稱，在惠理工作已有十多年的蘇俊祺亦計劃離職，將於明年1月落實。

高層蘇俊祺傳離職 明年1月落實

惠理集團的一名代表稱，謝清海和蘇俊祺的職務保持不變，但不予進一步置評。謝清海和蘇俊祺沒有回應彭博尋求評論的請求。廣發証券去年從創辦人謝清海及葉維義等手中收購了20.2%的股份，作為這家內地券商進軍海外市場的部分行動。上個月公告中還提到，何民基辭任執行董事，將專注於現任高級投資董事職務，李謙獲委任執行董事。惠理集團的股價昨日收報1.37元，跌2.14%，成交額達59.58萬元；過去一年惠理股價累計下跌36.87%。