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日圓兌美元年底料升破140 美日利差面臨收窄 大行上調圓匯預測

【明報專訊】美、日利差收窄的路徑趨於清晰，多家銀行預測日圓兌每美元今年底可能突破140關口。隨着日本央行在7月底出乎意料再次加息，而日本央行行長植田和男也在8月底向日本國會釋出將繼續加息的信號，加上美聯儲主席鮑威爾在8月底的Jackson Hole全球央行年會表明減息在即，預示美、日的利率政策分歧將逐漸收窄，促使外匯策略師調整對日圓走勢的預測。華僑銀行（OCBC）將今年底日圓兌每美元的預測，由141提升至138。麥格理更將今年底日圓兌每美元的預測，由142上調至135，這將會是2023年5月以來最高水平。

部分銀行則預測，日圓不久將突破140水平。渣打銀行最新預計，日圓兌每美元將在今年底升至140，並在明年第一季漲至136。不過日圓昨日偏軟，兌每美元在146水平徘徊，汽車等出口板塊向上。

日經指數昨早段曾升超過400點，一度重上39,000點關口。午後獲利盤湧現，日經指數昨收市升幅收窄至53點，收報38,700.87點。美國昨天勞動節假期休市。

麥格理：調整預測因鮑威爾放鴿

日本央行近期有兩份研究報告顯示，該央行可能繼續加息，與植田和男的鷹派言論脗合。他8月底向日本國會表示，倘通脹和經濟增長趨勢符合預期，日本央行將加息至中性水平。鮑威爾也在Jackson Hole全球央行年會表明「是時候調整政策」，為美聯儲9月議息會議啟動減息周期鋪路。

在鮑威爾「放鴿」後，日圓兌每美元曾漲至143水平，是8月5日「黑色星期一」環球大跌市以來高位。市場押注美聯儲9月至少減息0.25厘。對於日圓未來走勢，美聯儲的貨幣政策仍是關鍵。麥格理的外匯策略師Gareth Berry稱，該行調整匯率預測，90%是受到鮑威爾在Jackson Hole的言論影響，鮑威爾實際上已預先承諾減息，甚至暗示如果就業市場惡化，可能會採取更激進的減息措施。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong稱，美聯儲與日本央行的政策分歧面臨收窄，事情的演變「讓我們更有信心」上調日圓兌美元的匯率預測。渣打銀行策略師Steven Englander和Nicholas Chia的報告指出，市場可能低估了日本央行第四季更趨鷹派的前景。

美銀唱反調 料年底跌至155

此前預測日圓兌每美元在今年底跌至160水平的巴克萊證券日本（Barclays Securities Japan）外匯策略師門田真一郎亦轉軚，認為日圓將進一步上漲。他關注到美聯儲9月中政策會議前的就業數據，倘本周五公布的美國8月非農就業職位增長轉弱，美元可能會被進一步拋售。

不過，部分策略師仍認為日圓將會回落。美銀證券日本（BofA Securities Japan）指出，單是美聯儲減息，不會導致日圓轉強，因為這不符合過去一些減息周期的模式。美銀證券預計，到今年底，日圓兌每美元的匯率將跌至150至155。

（彭博社）

[國際金融]