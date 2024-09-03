外電指英特爾 擬售Altera削支出

英特爾於2015年以167億美元購入Altera，目前是英特爾的全資子公司。英特爾曾表示，計劃在未來的首次公開募股（IPO）出售Altera部分股份，暫未有確實日期。不過消息人士稱，Altera也可能被一次過出售給另一家有意擴張業務的晶片製造商，英特爾正研究出售該業務的可能性，數據基礎設施半導體解決方案供應商Marvell（美：MRVL）被認為是潛在買家之一。

英特爾第二季按年轉虧，錄得16億美元虧損，難以提供大量資金支援非核心業務。不過消息指出，Gelsinger正研究的方案，未包括分拆晶片代工業務、出售資產給台積電等同業。消息指出，圍繞製造業務的計劃尚未確定，可能會在本月中的董事會會議前面臨變化。英特爾此前已將其設計業務，從晶圓生產業務分開，以確保設計部門的潛在客戶，無法獲取英特爾代工廠為客戶特製晶片的機密技術。

或停德320億美元設廠計劃

消息指出，Gelsinger等高層提出的提議，可能包括進一步削減工廠擴張計劃帶來的資本支出，有可能暫停或完全停止其在德國價值320億美元的設廠計劃。英特爾在8月表示，預計到2025年將資本支出削減至215億美元，較今年減少17%。

英特爾在AI領域被Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等同業拋離。Nvidia目前市值接近3萬億美元。相比下，英特爾在8月發布轉盈為虧的次季業績後，目前市值不足1000億美元。晶片行業資深人士陳立武在這關頭又突然辭去英特爾的董事席位。路透社的消息指出，陳立武與管理層在公司架構、企業文化及AI策略等方面存在分歧而辭去職務，令董事會缺乏半導體領域的資深專家。

（路透社）

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